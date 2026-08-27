Nace bebé prematuro dentro de patrulla de la SSC en la CDMX

Policías de tránsito auxiliaron a la mujer, de 19 años, cuando el nacimiento se adelantó durante el traslado al hospital

Policías de la SSC atienden a joven que dio a luz dentro de una patrulla en la CDMX

La joven, de 19 años, fue atendida por oficiales de tránsito de la SSC tras dar a luz durante el traslado

Foto: SSC CDMX
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- Una joven de 19 años dio a luz a un bebé prematuro dentro de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, luego de que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito la auxiliaran durante un recorrido de vigilancia en la avenida Churubusco, en su cruce con la calle Veterinarios.

De acuerdo con la SSC, los ocupantes de un vehículo particular color azul solicitaron el apoyo de los oficiales porque trasladaban a la mujer, quien presentaba fuertes dolores y signos de labor de parto con seis meses de gestación. Los uniformados iniciaron el traslado hacia un hospital a bordo de la unidad, pero el nacimiento se adelantó durante el trayecto y el bebé, un varón, nació dentro de la patrulla.

Oficiales de la SSC auxilian a mujer tras dar a luz dentro de una patrulla en la CDMX Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito auxiliaron a la joven durante todo el trasladoFoto: SSC CDMX

Nacimientos de este tipo no son inéditos en la capital: en 2013 se registró un caso similar, cuando una mujer dio a luz dentro de una patrulla de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Tras el nacimiento, madre e hijo fueron trasladados a un hospital ubicado en la colonia General Pedro María Anaya, en la alcaldía Benito Juárez, donde personal médico del área de urgencias los recibió para brindarles la atención especializada que requerían.

benito juárez ciudad de méxico parto seguridad sociedad ssc tránsito

Reciente

Chepe Guerrero muestra el trofeo del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por Pirámides Cerca De Ti.
Municipios

Corregidora gana premio nacional por programa Pirámides

El programa, presente en 14 localidades, integra deporte, cultura, educación, salud y capacitación laboral para las familias del municipio.

Claudia Sheinbaum durante el anuncio de la reforma constitucional sobre doble nacionalidad, agosto 2026.
Política

Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad en gobernantes

La consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que la medida corrige un vacío interpretativo del artículo 32 constitucional.

Cuatro técnicos de Agricultura e INIFAP posan junto a tambos identificados como apoyo a proyectos comunitarios
Nacionales

Van 171 mil productores capacitados en transición agroecológica: SADER

Programa de Escuelas de Campo redujo costos, elevó rendimientos y disminuyó agroquímicos en 28 estados del país durante 10 meses

Dos mujeres se saludan en el escenario ante público que aplaude
Querétaro

Ley Kuri posiciona a Querétaro como pionero en salud mental infantil

La conferencista Josefina Vázquez Mota y autoridades estatales presentaron un libro sobre adicciones digitales y resaltaron los alcances de la Ley Kuri en Querétaro.