Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- Una joven de 19 años dio a luz a un bebé prematuro dentro de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, luego de que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito la auxiliaran durante un recorrido de vigilancia en la avenida Churubusco, en su cruce con la calle Veterinarios.
De acuerdo con la SSC, los ocupantes de un vehículo particular color azul solicitaron el apoyo de los oficiales porque trasladaban a la mujer, quien presentaba fuertes dolores y signos de labor de parto con seis meses de gestación. Los uniformados iniciaron el traslado hacia un hospital a bordo de la unidad, pero el nacimiento se adelantó durante el trayecto y el bebé, un varón, nació dentro de la patrulla.
Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito auxiliaron a la joven durante todo el trasladoFoto: SSC CDMX
Nacimientos de este tipo no son inéditos en la capital: en 2013 se registró un caso similar, cuando una mujer dio a luz dentro de una patrulla de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Tras el nacimiento, madre e hijo fueron trasladados a un hospital ubicado en la colonia General Pedro María Anaya, en la alcaldía Benito Juárez, donde personal médico del área de urgencias los recibió para brindarles la atención especializada que requerían.