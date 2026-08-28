Querétaro es sede de asamblea nacional de tribunales de justicia

El fiscal general Víctor De Jesús Hernández participó junto al gobernador Mauricio Kuri y representantes de poderes judiciales de todo el país

Vista general de la sesión inaugural de la 3ª Asamblea Plenaria Ordinaria de CONATRIB, con autoridades sentadas frente al mural del escudo nacional, Querétaro, 28 de agosto de 2026

Querétaro fue sede este jueves de la 3ª Asamblea Plenaria Ordinaria de CONATRIB, que reunió a representantes de los poderes judiciales de distintas entidades del país

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Querétaro fue sede este jueves de la 3ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), encuentro que reunió a representantes de los poderes judiciales de distintas entidades del país.

El fiscal general del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, asistió al acto inaugural junto al gobernador Mauricio Kuri González.

Vista lateral de autoridades y magistrados sentados durante la sesi\u00f3n de la 3\u00aa Asamblea Plenaria Ordinaria de CONATRIB, Quer\u00e9taro, 28 de agosto de 2026 El gobernador Kuri agradeció que el estado fuera sede del encuentro y afirmó que la coordinación entre instituciones es fundamental para fortalecer la justicia local

El evento fue encabezado por el magistrado presidente del Poder Judicial de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, y por Rafael Guerra Álvarez, presidente nacional de la CONATRIB y magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Guerra Álvarez señaló a Querétaro como un referente nacional en la materia, sin detallar los indicadores en que sustenta esa valoración.

Durante su intervención, Guerra Urbiola planteó la necesidad de que las instituciones sumen capacidades para atender de manera conjunta los retos en materia de justicia.

El gobernador Kuri, por su parte, agradeció que el estado fuera sede del encuentro y afirmó que la coordinación entre instituciones es fundamental para fortalecer la justicia local, sin precisar acciones concretas derivadas de esa coordinación más allá del discurso protocolario.

Autoridades realizan protesta c\u00edvica de pie junto a guardia de honor militar con la bandera nacional durante el acto de la Asamblea CONATRIB, Quer\u00e9taro, 28 de agosto de 2026 La Fiscalía General del Estado informó que continuará trabajando de manera conjunta con los Poderes del Estado y con instituciones de distintos órdenes de gobierno

La Fiscalía General del Estado informó que continuará trabajando de manera conjunta con los Poderes del Estado y con instituciones de distintos órdenes de gobierno, en un mensaje que se suma al balance trimestral que la propia dependencia ha presentado en meses recientes sobre cateos y detenciones bajo el esquema de coordinación institucional.

La asamblea no derivó, conforme a la información disponible, en acuerdos operativos específicos entre la Fiscalía y el Poder Judicial estatal.

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