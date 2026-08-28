Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Querétaro fue sede este jueves de la 3ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), encuentro que reunió a representantes de los poderes judiciales de distintas entidades del país.
El fiscal general del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, asistió al acto inaugural junto al gobernador Mauricio Kuri González.
El gobernador Kuri agradeció que el estado fuera sede del encuentro y afirmó que la coordinación entre instituciones es fundamental para fortalecer la justicia local
El evento fue encabezado por el magistrado presidente del Poder Judicial de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, y por Rafael Guerra Álvarez, presidente nacional de la CONATRIB y magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Guerra Álvarez señaló a Querétaro como un referente nacional en la materia, sin detallar los indicadores en que sustenta esa valoración.
Durante su intervención, Guerra Urbiola planteó la necesidad de que las instituciones sumen capacidades para atender de manera conjunta los retos en materia de justicia.
El gobernador Kuri, por su parte, agradeció que el estado fuera sede del encuentro y afirmó que la coordinación entre instituciones es fundamental para fortalecer la justicia local, sin precisar acciones concretas derivadas de esa coordinación más allá del discurso protocolario.
La Fiscalía General del Estado informó que continuará trabajando de manera conjunta con los Poderes del Estado y con instituciones de distintos órdenes de gobierno
La Fiscalía General del Estado informó que continuará trabajando de manera conjunta con los Poderes del Estado y con instituciones de distintos órdenes de gobierno, en un mensaje que se suma al balance trimestral que la propia dependencia ha presentado en meses recientes sobre cateos y detenciones bajo el esquema de coordinación institucional.
La asamblea no derivó, conforme a la información disponible, en acuerdos operativos específicos entre la Fiscalía y el Poder Judicial estatal.