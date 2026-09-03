Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos en la Zona Metropolitana de Querétaro por su presunta participación en el robo de un tractocamión destinado al transporte de carga federal, informó POES Querétaro.
La detención se logró como resultado del intercambio de información entre corporaciones y del uso de tecnología del sistema Rhino, de acuerdo con el reporte de la corporación.
Durante el operativo fue asegurado el tractocamión robado y resguardado el inmueble donde se localizó la caja seca con la mercancía transportada.
La Fiscalía General de la República continuará con las indagatorias del caso, según informó la corporación.