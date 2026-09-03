Detienen a dos hombres por robo de tractocamión en Querétaro

Elementos de POES Querétaro aseguraron el vehículo de carga robado y resguardaron el inmueble donde se localizó la mercancía, mientras la FGR continúa las indagatorias.

Tractocamión de carga federal robado y recuperado en operativo en Querétaro

El tractocamión robado fue asegurado durante el operativo que derivó en la detención de dos hombres por su presunta participación en el robo de transporte de carga federal en Querétaro.

POES Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos en la Zona Metropolitana de Querétaro por su presunta participación en el robo de un tractocamión destinado al transporte de carga federal, informó POES Querétaro.

La detención se logró como resultado del intercambio de información entre corporaciones y del uso de tecnología del sistema Rhino, de acuerdo con el reporte de la corporación.

Durante el operativo fue asegurado el tractocamión robado y resguardado el inmueble donde se localizó la caja seca con la mercancía transportada.

La Fiscalía General de la República continuará con las indagatorias del caso, según informó la corporación.

seguridad sucesos criminalidad

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