Dos detenidos en cateo de Sinergia en Peñamiller por narcóticos

Personal ministerial y de la PID, con apoyo de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, aseguró droga en el domicilio intervenido.

Tarjeta informativa de la Fiscalía de Querétaro con los rostros difuminados de personas detenidas en operativos de la estrategia Sinergia.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro utiliza esta tarjeta para difundir detenciones realizadas dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la comunidad Puerto del Ahorcado, en el municipio de Peñamiller, como parte de las acciones permanentes de la estrategia Sinergia por Querétaro.

La diligencia derivó en la detención de Armando "N" e Israel "N", además del aseguramiento de una sustancia con características de metanfetamina localizada en el domicilio intervenido.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito encabezó la intervención en el inmueble, ubicado sobre avenida Bella Vista, con apoyo de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Peñamiller y del Gabinete de Seguridad, a través del Ejército Mexicano.

Durante la diligencia fue asegurada una bolsa de plástico transparente que contenía sustancia cristalina con características de metanfetamina.

Armando "N" e Israel "N" quedaron a disposición de la autoridad competente. La sustancia y los demás indicios asegurados permanecen bajo resguardo de Servicios Periciales de la Fiscalía para su análisis e integración a la carpeta de investigación por delitos contra la salud.

seguridad criminalidad sucesos

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