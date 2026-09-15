Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la comunidad Puerto del Ahorcado, en el municipio de Peñamiller, como parte de las acciones permanentes de la estrategia Sinergia por Querétaro.
La diligencia derivó en la detención de Armando "N" e Israel "N", además del aseguramiento de una sustancia con características de metanfetamina localizada en el domicilio intervenido.
Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito encabezó la intervención en el inmueble, ubicado sobre avenida Bella Vista, con apoyo de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Peñamiller y del Gabinete de Seguridad, a través del Ejército Mexicano.
Durante la diligencia fue asegurada una bolsa de plástico transparente que contenía sustancia cristalina con características de metanfetamina.
Armando "N" e Israel "N" quedaron a disposición de la autoridad competente. La sustancia y los demás indicios asegurados permanecen bajo resguardo de Servicios Periciales de la Fiscalía para su análisis e integración a la carpeta de investigación por delitos contra la salud.