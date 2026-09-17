San Juan del Río coordina operativo contra apartado de lugares

El secretario Miguel Ángel Saldívar detalla la coordinación con Gobierno, el nombramiento en la Dirección de Operación Policial y la renovación del C4.

Miguel Ángel Saldívar, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, con uniforme táctico durante un operativo de seguridad.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar, encabeza los operativos que la corporación mantiene de forma permanente en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Qro., 16 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río ejecuta, en coordinación con la Secretaría de Gobierno municipal, un operativo de concientización y retiro dirigido a los locatarios de la zona centro que apartan lugares en la vía pública, informó el secretario Miguel Ángel Saldívar.

"Nosotros ejecutamos en coordinación con la Secretaría de Gobierno: primero la concientización y después la ejecución del operativo y el retiro correspondiente", explicó Saldívar. El apartado de lugares, dijo, es una falta administrativa y no está permitido.

Por el momento, precisó, la medida no contempla sanciones económicas: se limita al retiro. Sobre el número de locatarios reincidentes que no han atendido las indicaciones, el secretario dijo no contar con la cifra en el momento de la entrevista, aunque se comprometió a darla a conocer.

Saldívar detalló que los cambios recientes en la estructura de la corporación se han manejado bajo la figura de encargado de despacho mientras se formaliza el nombramiento definitivo ante el ayuntamiento. El más reciente corresponde a la Dirección de Operación Policial, cuyo titular se incorporó en agosto, en la misma corporación que Saldívar Trejo encabeza desde mayo.

La corporación trabaja también en la renovación del videowall del C4, el centro de videomonitoreo municipal, un proyecto que se encuentra en trámite ante el área de Adquisiciones para su aprobación y que se suma al diagnóstico de cobertura de videovigilancia que el municipio actualiza este mes. El costo estimado es de 3 a 4 millones de pesos, con financiamiento local, sin apoyo del gobierno estatal.

"Una vez que Adquisiciones ya lo apruebe, fijamos fechas y le damos para adelante", dijo el secretario sobre el arranque de los trabajos.

Los operativos de seguridad se mantendrán de forma permanente, con un incremento previsto de cara a octubre, noviembre y diciembre, adelantó Saldívar. El municipio mantiene un sueldo competitivo frente a Corregidora y El Marqués: "traemos un salario de 22 mil pesos aproximadamente mensuales", dijo, para los elementos que van iniciando.

El operativo de alcoholímetro se aplicó el 15 de septiembre en tres puntos colocados de forma aleatoria en el municipio, el mismo esquema que la corporación ha replicado en operativos anteriores.

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