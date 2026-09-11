San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río identificó 20 puntos del municipio que requieren cámaras de videovigilancia, de acuerdo con un análisis de herramientas tecnológicas que el alcalde Roberto Cabrera Valencia respaldó en entrevista.
Cabrera Valencia recordó que la red de videovigilancia municipal se duplicó entre 2021 y 2024, luego de un esfuerzo que atraviesa las administraciones municipales de 2015 a 2024, y que el municipio trabaja en la renovación del videowall del C4, con dos contratos ya en marcha para sustituir el sistema por uno de tecnología actualizada.
La inversión para atender los 20 puntos identificados quedará sujeta al ejercicio del presupuesto 2027, señaló el alcalde, quien remitió la decisión final al diagnóstico que presente el secretario Saldívar, quien acumulará cuatro meses en el cargo el 18 de septiembre.
El municipio cuenta además con una red estatal de videovigilancia que complementa la cobertura municipal en distintos puntos del territorio, de acuerdo con lo expuesto por el alcalde durante la sesión.