San Juan del Río prevé cámaras en 20 puntos sin videovigilancia

La red se duplicó entre 2021 y 2024, pero el diagnóstico más reciente detectó zonas sin cobertura suficiente de cámaras.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río en labores de monitoreo.

La inversión para cubrir los 20 puntos sin cámaras se definirá en el presupuesto 2027

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río identificó 20 puntos del municipio que requieren cámaras de videovigilancia, de acuerdo con un análisis de herramientas tecnológicas que el alcalde Roberto Cabrera Valencia respaldó en entrevista.

Cabrera Valencia recordó que la red de videovigilancia municipal se duplicó entre 2021 y 2024, luego de un esfuerzo que atraviesa las administraciones municipales de 2015 a 2024, y que el municipio trabaja en la renovación del videowall del C4, con dos contratos ya en marcha para sustituir el sistema por uno de tecnología actualizada.

La inversión para atender los 20 puntos identificados quedará sujeta al ejercicio del presupuesto 2027, señaló el alcalde, quien remitió la decisión final al diagnóstico que presente el secretario Saldívar, quien acumulará cuatro meses en el cargo el 18 de septiembre.

El municipio cuenta además con una red estatal de videovigilancia que complementa la cobertura municipal en distintos puntos del territorio, de acuerdo con lo expuesto por el alcalde durante la sesión.

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