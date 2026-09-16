Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- Con el repique de la campana ocho veces y el ondeo del Lábaro Patrio desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, el gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia por el 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México, ante la multitud reunida en la Plaza de Armas.
El acto se realizó en el mismo salón de Cabildos donde la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez dio tres taconazos contra el piso para alertar que la conspiración había sido descubierta.
Con la Bandera del Batallón de Infantería Permanente Ligero de Querétaro, entregada previamente por la escolta de la LXI Legislatura, y en compañía de representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, su familia e invitados especiales, Kuri González ondeó el Lábaro Patrio y repicó la campana que evocó el llamado a las armas lanzado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre, hace más de dos siglos.
Al clamor de ¡Viva nuestra democracia! y ¡Viva la unidad de las y los mexicanos!, el mandatario lanzó la arenga tradicional:
"Queretanas y queretanos: vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo. Viva Morelos. Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Allende. Viva Aldama y Matamoros. Viva Guerrero. Vivan los hermanos Epigmenio y Emeterio González. Viva nuestra democracia. Viva la unidad de las y los mexicanos. Viva nuestra independencia nacional. ¡Viva Querétaro! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!"
Previo a lanzar el llamado insurgente, el gobernador recibió a los atletas de la Carrera de la Conspiración de 1810, quienes le entregaron el fuego simbólico que representa el inicio de la lucha por la Independencia, junto con el mensaje y el presente que el pueblo y gobierno de Dolores Hidalgo envían cada año al pueblo y Gobierno de Querétaro.
De manos del atleta Genaro Zacarías, Kuri González recibió la medalla conmemorativa que representa la salida de los corredores desde Querétaro hacia Dolores Hidalgo, Guanajuato; los propios atletas entregaron preseas a las autoridades presentes.
La ceremonia marcó la segunda ocasión consecutiva en que Kuri González encabeza el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio de Gobierno.
Al concluir el acto, el gobernador e invitados especiales observaron desde el balcón central de la Casa de la Corregidora el espectáculo de luces, video mapping con imágenes de la historia nacional y el show piromusical preparado para la ciudadanía.