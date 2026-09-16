Querétaro conmemora el 216 aniversario de la Independencia

El gobernador ondeó el Lábaro Patrio, repicó ocho veces la campana y lanzó la tradicional arenga ante miles de personas en Plaza de Armas.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, dio el Grito de Independencia desde el balcón del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe ante más de 6 mil sanjuanenses.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia por el 216 aniversario del Grito de Independencia, en la que repicó ocho veces la campana del balcón principal del Palacio de Gobierno de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- Con el repique de la campana ocho veces y el ondeo del Lábaro Patrio desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, el gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia por el 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México, ante la multitud reunida en la Plaza de Armas.

El acto se realizó en el mismo salón de Cabildos donde la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez dio tres taconazos contra el piso para alertar que la conspiración había sido descubierta.

Con la Bandera del Batallón de Infantería Permanente Ligero de Querétaro, entregada previamente por la escolta de la LXI Legislatura, y en compañía de representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, su familia e invitados especiales, Kuri González ondeó el Lábaro Patrio y repicó la campana que evocó el llamado a las armas lanzado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre, hace más de dos siglos.

Al clamor de ¡Viva nuestra democracia! y ¡Viva la unidad de las y los mexicanos!, el mandatario lanzó la arenga tradicional:

"Queretanas y queretanos: vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo. Viva Morelos. Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Allende. Viva Aldama y Matamoros. Viva Guerrero. Vivan los hermanos Epigmenio y Emeterio González. Viva nuestra democracia. Viva la unidad de las y los mexicanos. Viva nuestra independencia nacional. ¡Viva Querétaro! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!"

Previo a lanzar el llamado insurgente, el gobernador recibió a los atletas de la Carrera de la Conspiración de 1810, quienes le entregaron el fuego simbólico que representa el inicio de la lucha por la Independencia, junto con el mensaje y el presente que el pueblo y gobierno de Dolores Hidalgo envían cada año al pueblo y Gobierno de Querétaro.

De manos del atleta Genaro Zacarías, Kuri González recibió la medalla conmemorativa que representa la salida de los corredores desde Querétaro hacia Dolores Hidalgo, Guanajuato; los propios atletas entregaron preseas a las autoridades presentes.

La ceremonia marcó la segunda ocasión consecutiva en que Kuri González encabeza el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio de Gobierno.

Al concluir el acto, el gobernador e invitados especiales observaron desde el balcón central de la Casa de la Corregidora el espectáculo de luces, video mapping con imágenes de la historia nacional y el show piromusical preparado para la ciudadanía.

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