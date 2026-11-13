Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- Más de 350 niñas y niños provenientes de seis ciudades participan en el México Challenge de la Fundación Real Madrid, un torneo amistoso inaugurado en el club deportivo La Loma, en Querétaro. Es la primera ocasión que esta competencia se realiza fuera de Madrid, España.

El encuentro reúne a jóvenes futbolistas en una experiencia que combina la práctica deportiva con el aprendizaje de valores. Durante la inauguración, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó la importancia del deporte en la formación de las nuevas generaciones, particularmente por su contribución a la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

La elección de Querétaro como sede fue uno de los puntos centrales del mensaje del alcalde, quien agradeció a la Fundación Real Madrid por llevar la competencia a la capital queretana.

“Que Fundación Real Madrid haya puesto la mirada en la ciudad de Querétaro para hacer su primer Challenge, por algo será”, expresó Macías, al señalar que el municipio comparte principios de liderazgo, respeto y compañerismo con el proyecto deportivo.

Querétaro recibe la primera edición internacional del México Challenge de la Fundación Real Madrid, con la participación de más de 350 niñas y niños en un encuentro que promueve el fútbol y la formación en valores.

En la ceremonia participó Elizandra Cristina Bonatto, directora general de True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid. También asistió Luis Bernardo Nava, a quien el presidente municipal reconoció como uno de los impulsores del proyecto que permitió establecer la presencia de la fundación en Querétaro.

Macías sostuvo que iniciativas de este tipo representan una oportunidad para ampliar las opciones de deporte infantil y juvenil, con una preparación que no se limite al rendimiento dentro de la cancha, sino que contribuya al desarrollo personal de los participantes.

El alcalde señaló que el gobierno municipal trabajó para que las niñas y los niños procedentes de otras ciudades, junto con sus familias, disfrutaran el encuentro durante el fin de semana en condiciones de tranquilidad y aprovecharan su estancia para conocer los atractivos de Querétaro.

Más de 350 niñas y niños de seis ciudades participan en el México Challenge de la Fundación Real Madrid, que por primera vez se realiza fuera de Madrid, España, con Querétaro como sede.

El México Challenge está inspirado en la metodología The Real Way de la Fundación Real Madrid, que vincula la enseñanza del fútbol con valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y el compañerismo.

La propuesta busca que la convivencia entre participantes de distintas ciudades forme parte de la experiencia deportiva. Con esta primera edición fuera de Madrid, el encuentro amplía el alcance de una metodología que concibe al fútbol como herramienta de formación humana e inclusión social.