México Challenge reúne a más de 350 niños en Querétaro

La competencia reúne a participantes de seis ciudades en La Loma; es la primera vez que el encuentro se celebra fuera de Madrid.

Inauguración del México Challenge de la Fundación Real Madrid, torneo infantil que reúne a participantes de seis ciudades en Querétaro.

Querétaro recibe la primera edición internacional del México Challenge de la Fundación Real Madrid, con la participación de más de 350 niñas y niños en un encuentro que promueve el fútbol y la formación en valores.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- Más de 350 niñas y niños provenientes de seis ciudades participan en el México Challenge de la Fundación Real Madrid, un torneo amistoso inaugurado en el club deportivo La Loma, en Querétaro. Es la primera ocasión que esta competencia se realiza fuera de Madrid, España.

El encuentro reúne a jóvenes futbolistas en una experiencia que combina la práctica deportiva con el aprendizaje de valores. Durante la inauguración, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó la importancia del deporte en la formación de las nuevas generaciones, particularmente por su contribución a la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

La elección de Querétaro como sede fue uno de los puntos centrales del mensaje del alcalde, quien agradeció a la Fundación Real Madrid por llevar la competencia a la capital queretana.

“Que Fundación Real Madrid haya puesto la mirada en la ciudad de Querétaro para hacer su primer Challenge, por algo será”, expresó Macías, al señalar que el municipio comparte principios de liderazgo, respeto y compañerismo con el proyecto deportivo.

Inauguraci\u00f3n del M\u00e9xico Challenge de la Fundaci\u00f3n Real Madrid, torneo infantil que re\u00fane a participantes de seis ciudades en Quer\u00e9taro. Querétaro recibe la primera edición internacional del México Challenge de la Fundación Real Madrid, con la participación de más de 350 niñas y niños en un encuentro que promueve el fútbol y la formación en valores.

En la ceremonia participó Elizandra Cristina Bonatto, directora general de True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid. También asistió Luis Bernardo Nava, a quien el presidente municipal reconoció como uno de los impulsores del proyecto que permitió establecer la presencia de la fundación en Querétaro.

Macías sostuvo que iniciativas de este tipo representan una oportunidad para ampliar las opciones de deporte infantil y juvenil, con una preparación que no se limite al rendimiento dentro de la cancha, sino que contribuya al desarrollo personal de los participantes.

El alcalde señaló que el gobierno municipal trabajó para que las niñas y los niños procedentes de otras ciudades, junto con sus familias, disfrutaran el encuentro durante el fin de semana en condiciones de tranquilidad y aprovecharan su estancia para conocer los atractivos de Querétaro.

Ni\u00f1as y ni\u00f1os participantes del M\u00e9xico Challenge de la Fundaci\u00f3n Real Madrid durante la inauguraci\u00f3n del torneo en el club deportivo La Loma, en Quer\u00e9taro. Más de 350 niñas y niños de seis ciudades participan en el México Challenge de la Fundación Real Madrid, que por primera vez se realiza fuera de Madrid, España, con Querétaro como sede.

El México Challenge está inspirado en la metodología The Real Way de la Fundación Real Madrid, que vincula la enseñanza del fútbol con valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y el compañerismo.

La propuesta busca que la convivencia entre participantes de distintas ciudades forme parte de la experiencia deportiva. Con esta primera edición fuera de Madrid, el encuentro amplía el alcance de una metodología que concibe al fútbol como herramienta de formación humana e inclusión social.

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