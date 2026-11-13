Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- Los diputados de la LXI Legislatura aprobaron por unanimidad, en sesión de Pleno, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 2027 de los 18 municipios de Querétaro. En 13 de ellos, los valores suben entre 3.67% y 4.80%.

Los 18 ayuntamientos mostraron preocupación por la economía de la ciudadanía. Trece optaron por un aumento menor, limitado a lo que marca la inflación.

Las tablas son la base con la que los municipios determinan las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su principal fuente de ingresos propios.

Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río decidieron mantenerse con los valores de 2026. En la tabla de porcentajes que difundió la Legislatura, Colón, Corregidora, Peñamiller y San Juan del Río aparecen con 0.00% en suelo rústico, construcción y suelo urbano.

El municipio de Querétaro aparece con 0.00% en suelo urbano, 8.00% en rústico y 4.03% en construcción.

En los 13 municipios con ajuste, el suelo rústico sube 4.00% en todos los casos. La construcción aumenta 3.97% en 12 de ellos y 4.04% en Ezequiel Montes.

En 13 municipios, el ajuste a los valores de suelo y construcciones se limitó a lo que marca la inflación. rotativo.com.mx

Donde más varía el ajuste es en el suelo urbano. Landa de Matamoros tiene el alza más alta, de 4.80%, seguido de Tolimán, con 4.75%, y Pedro Escobedo, con 4.67%.

Después vienen Huimilpan (4.43%), Cadereyta de Montes (4.32%), El Marqués (4.23%), Arroyo Seco (4.21%), San Joaquín (4.10%), Pinal de Amoles (4.02%) y Ezequiel Montes (4.01%).

Los aumentos más bajos son los de Tequisquiapan, con 3.94%; Jalpan de Serra, con 3.90%, y Amealco de Bonfil, con 3.67%.

Para los valores de 2027, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro y los municipios aportaron colaboración y apoyo técnico.

La Legislatura de Querétaro aprobó por unanimidad las tablas de valores catastrales para 2027. Trece municipios aplicarán ajustes de entre 3.67% y 4.80%, mientras Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río conservarán los valores vigentes durante 2026.

De sus argumentos, comentarios y observaciones técnicas y económicas se desprendió un análisis de las condiciones sociales que imperan.

Los dictámenes sostienen que acercar los valores catastrales a los del mercado beneficia a los municipios y también a los contribuyentes, porque aumenta el valor de sus inmuebles y, con ello, su patrimonio.

Los mismos documentos reconocen que los valores de las tablas siguen por debajo de los reales del mercado inmobiliario, aunque se han ajustado de manera constante para equipararse a ellos.

Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río decidieron conservar los valores aprobados para 2026. rotativo.com.mx

La Comisión de Planeación y Presupuesto concluyó en su momento que la propuesta debía aprobarse con modificaciones, para satisfacer los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.

En Asuntos Generales, la diputada Teresita Calzada Rovirosa recordó que la Feria Internacional Ganadera se realiza del 12 al 30 de noviembre. Por tratarse de un evento masivo y familiar, pidió a la Coordinación Estatal de Protección Civil sus protocolos de acción. También solicitó la verificación permanente de los juegos mecánicos.

La respuesta prevé un operativo permanente durante todos los días de la feria, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En él participarán las Unidades de Protección Civil municipales, la Coordinación Estatal, Bomberos y la Secretaría de Salud, con apoyo de drones y cámaras de videovigilancia.

Se estima que más de mil 700 elementos de las corporaciones estatales intervendrán para mantener el orden y la convivencia en la feria.

Calzada Rovirosa también habló del cambio climático. Calificó el año como intenso en retos, con ocho huracanes mayores, 10 ciclones y lluvias torrenciales.

Advirtió que la temporada invernal, que se espera cruda, traerá 56 frentes fríos con heladas de 0 a -5 grados en el país, y pidió a todas las dependencias ser empáticas y no bajar la guardia.