13 municipios de Querétaro suben hasta 4.80% sus valores de suelo

Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río decidieron conservar los valores aprobados para 2026, de acuerdo con la Legislatura.

Diputados en sus curules durante la sesión de Pleno, con la Mesa Directiva al fondo junto a la bandera de México y la tribuna al centro del recinto

La LXI Legislatura aprobó por unanimidad las tablas de valores 2027 de los 18 municipios de Querétaro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- Los diputados de la LXI Legislatura aprobaron por unanimidad, en sesión de Pleno, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 2027 de los 18 municipios de Querétaro. En 13 de ellos, los valores suben entre 3.67% y 4.80%.

Los 18 ayuntamientos mostraron preocupación por la economía de la ciudadanía. Trece optaron por un aumento menor, limitado a lo que marca la inflación.

Las tablas son la base con la que los municipios determinan las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su principal fuente de ingresos propios.

Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río decidieron mantenerse con los valores de 2026. En la tabla de porcentajes que difundió la Legislatura, Colón, Corregidora, Peñamiller y San Juan del Río aparecen con 0.00% en suelo rústico, construcción y suelo urbano.

El municipio de Querétaro aparece con 0.00% en suelo urbano, 8.00% en rústico y 4.03% en construcción.

En los 13 municipios con ajuste, el suelo rústico sube 4.00% en todos los casos. La construcción aumenta 3.97% en 12 de ellos y 4.04% en Ezequiel Montes.

Legisladora de vestido verde de pie junto a un sill\u00f3n en el estrado del recinto legislativo, con la galer\u00eda al fondo En 13 municipios, el ajuste a los valores de suelo y construcciones se limitó a lo que marca la inflación. rotativo.com.mx

Donde más varía el ajuste es en el suelo urbano. Landa de Matamoros tiene el alza más alta, de 4.80%, seguido de Tolimán, con 4.75%, y Pedro Escobedo, con 4.67%.

Después vienen Huimilpan (4.43%), Cadereyta de Montes (4.32%), El Marqués (4.23%), Arroyo Seco (4.21%), San Joaquín (4.10%), Pinal de Amoles (4.02%) y Ezequiel Montes (4.01%).

Los aumentos más bajos son los de Tequisquiapan, con 3.94%; Jalpan de Serra, con 3.90%, y Amealco de Bonfil, con 3.67%.

Para los valores de 2027, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro y los municipios aportaron colaboración y apoyo técnico.

Infograf\u00eda sobre las tablas de valores catastrales 2027 en Quer\u00e9taro, con los porcentajes de incremento en suelo urbano y r\u00fastico por municipio. Landa de Matamoros registra el ajuste m\u00e1s alto, con 4.80%, mientras cinco municipios mantienen los valores de 2026. La Legislatura de Querétaro aprobó por unanimidad las tablas de valores catastrales para 2027. Trece municipios aplicarán ajustes de entre 3.67% y 4.80%, mientras Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río conservarán los valores vigentes durante 2026.

De sus argumentos, comentarios y observaciones técnicas y económicas se desprendió un análisis de las condiciones sociales que imperan.

Los dictámenes sostienen que acercar los valores catastrales a los del mercado beneficia a los municipios y también a los contribuyentes, porque aumenta el valor de sus inmuebles y, con ello, su patrimonio.

Los mismos documentos reconocen que los valores de las tablas siguen por debajo de los reales del mercado inmobiliario, aunque se han ajustado de manera constante para equipararse a ellos.

Integrantes de la Mesa Directiva y diputados de pie en el recinto legislativo, entre dos banderas de M\u00e9xico y frente al muro verde con un escudo Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río decidieron conservar los valores aprobados para 2026. rotativo.com.mx

La Comisión de Planeación y Presupuesto concluyó en su momento que la propuesta debía aprobarse con modificaciones, para satisfacer los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.

En Asuntos Generales, la diputada Teresita Calzada Rovirosa recordó que la Feria Internacional Ganadera se realiza del 12 al 30 de noviembre. Por tratarse de un evento masivo y familiar, pidió a la Coordinación Estatal de Protección Civil sus protocolos de acción. También solicitó la verificación permanente de los juegos mecánicos.

La respuesta prevé un operativo permanente durante todos los días de la feria, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En él participarán las Unidades de Protección Civil municipales, la Coordinación Estatal, Bomberos y la Secretaría de Salud, con apoyo de drones y cámaras de videovigilancia.

Se estima que más de mil 700 elementos de las corporaciones estatales intervendrán para mantener el orden y la convivencia en la feria.

Calzada Rovirosa también habló del cambio climático. Calificó el año como intenso en retos, con ocho huracanes mayores, 10 ciclones y lluvias torrenciales.

Advirtió que la temporada invernal, que se espera cruda, traerá 56 frentes fríos con heladas de 0 a -5 grados en el país, y pidió a todas las dependencias ser empáticas y no bajar la guardia.

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