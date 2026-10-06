Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Un perro en condiciones de evidente descuido fue localizado durante un cateo en un inmueble de la colonia Reforma, en Morelia, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna ejecutó la diligencia como resultado de una denuncia penal y con autorización de un Juez de Control.

Personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal encontró al perro sin acceso a agua ni alimento y viviendo entre sus propias heces.

El perro fue asegurado y puesto a salvo en un lugar adecuado para su estancia y atención.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de los hechos y las responsabilidades que correspondan.