Localizan en cateo a perro sin agua ni alimento en Morelia

La Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna ejecutó la diligencia con autorización de un Juez de Control.

Dos hombres junto a un perro negro frente a una reja de malla durante un cateo en la colonia Reforma de Morelia

El cateo en un inmueble de la colonia Reforma fue autorizado por un Juez de Control.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Un perro en condiciones de evidente descuido fue localizado durante un cateo en un inmueble de la colonia Reforma, en Morelia, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna ejecutó la diligencia como resultado de una denuncia penal y con autorización de un Juez de Control.

Personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal encontró al perro sin acceso a agua ni alimento y viviendo entre sus propias heces.

El perro fue asegurado y puesto a salvo en un lugar adecuado para su estancia y atención.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de los hechos y las responsabilidades que correspondan.

seguridad sucesos proteccion animal michoacan

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