USEBEQ abre investigación tras bloqueo en primaria de El Marqués

El plantel permanece abierto y las clases continúan con normalidad, informó la dependencia; madres y padres piden destituir a la directora del turno matutino.

Bloqueo de padres en la primaria Independencia y Revolución Mexicana, en El Marqués, por la destitución de la directora

Madres y padres cerraron el acceso la mañana del 6 de octubre para exigir la destitución de la directora del turno matutino.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 06, 2026
Silvia Chávez
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El Marqués, 6 de octubre de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó la apertura de una investigación para deslindar las probables responsabilidades que correspondan en la primaria Independencia y Revolución Mexicana, de El Marqués, luego de que madres y padres de familia cerraron el acceso al plantel para exigir la destitución de la directora del turno matutino.

El bloqueo ocurrió la mañana del 6 de octubre. Los inconformes acusan a la directora de diversas irregularidades, entre ellas falta de transparencia en el manejo de los recursos y omisión en la atención de casos que ponen en riesgo la integridad y la seguridad de las y los alumnos.

La dependencia comunicó mediante una ficha informativa que atendió las inquietudes de las familias y que el plantel permanece abierto: el servicio educativo se desarrolla de manera normal y las actividades escolares continúan con regularidad.

La USEBEQ mantiene como prioridad el diálogo con las familias y la comunidad educativa, así como garantizar la educación, la seguridad y el bienestar de las y los alumnos.

Durante el proceso, indicó, se salvaguardarán los derechos de todas las partes involucradas.

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