Querétaro, 6 de octubre de 2026.- El senador Agustín Dorantes aseguró que la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, en el estado de Querétaro, no violó ninguna disposición legal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que ninguna autoridad fue convocada y que, por esa razón, la academia no cuenta con permisos. Ante ello, Dorantes aclaró que se trató únicamente de un acto protocolario y que el centro de capacitación todavía no opera.

El senador afirmó que el proyecto se desarrolla con estricto apego a la ley. Una vez que inicie la capacitación, dijo, deberán cumplirse todos los protocolos y medidas oficiales necesarias para su funcionamiento.

Dorantes destacó que Querétaro mantiene como prioridad preservar la paz y la tranquilidad de sus habitantes, con inversiones en tecnología y capacitación policial.