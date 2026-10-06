Dorantes pide unidad al PAN y no opina de posible salida de Nava

El senador expresó confianza en el proceso interno del partido, que consideró prematuro cuestionar porque los procedimientos aún no se formalizan.

Senador Agustín Dorantes, del PAN, habla en un podio con micrófonos; al fondo, bandera de México y escultura de un águila

El senador Agustín Dorantes pidió a los militantes panistas “cuidar y defender Querétaro” y expresó confianza en el proceso interno del PAN.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 06, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- El senador Agustín Dorantes llamó a la unidad de los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y afirmó que el partido se mantiene enfocado en fortalecer la estrategia para preservar las condiciones de seguridad y desarrollo de Querétaro, ante las recientes expresiones al interior del blanquiazul.

Dijo que en Acción Nacional existe la convicción de trabajar para que Querétaro continúe como referente nacional, donde las familias puedan vivir con tranquilidad y encontrar oportunidades de crecimiento.

Pidió a todos los militantes panistas “cuidar y defender Querétaro”.

Dorantes evitó pronunciarse sobre una posible salida de Luis Nava y sostuvo que corresponde al propio exalcalde definir su postura.

Aseguró que existe confianza en el proceso interno del PAN y consideró prematuro cuestionarlo, porque los procedimientos todavía no se formalizan.

Sobre las exigencias de transparencia planteadas por Nava, afirmó que no se desmarca de ningún integrante del partido, pero mantiene una postura de disciplina y respaldo a los procesos internos establecidos por la dirigencia.

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