Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Los operadores de Qrobús siguen sujetos a pruebas antidoping y de alcoholemia, y a sanciones por usar el teléfono celular durante el servicio, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos.

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, 64 choferes de Qrobús fueron dados de baja por responsabilidad en accidentes, manejo imprudente, agresión o falta de respeto.

La AMEQ implementa tres acciones con las que busca garantizar la seguridad de los usuarios, reducir las distracciones de los operadores, promover la responsabilidad al conducir y regular la velocidad de las unidades.

Sobre los accidentes registrados en los carriles confinados del Qrobús, Cuanalo Santos señaló que es desafortunado que ocurran este tipo de hechos y sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de los usuarios, los operadores y las personas que se encuentran alrededor del sistema de transporte.

Agregó que cada incidente es atendido con los protocolos correspondientes para determinar responsabilidades.

Explicó que los usuarios del transporte público cuentan con un seguro, al igual que los operadores y las personas que pudieran resultar involucradas en algún incidente relacionado con el sistema.

Indicó que las aseguradoras y las autoridades realizan las diligencias correspondientes, mientras que el protocolo de atención establece como prioridad el cuidado de las personas.