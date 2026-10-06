Prevén lluvias intensas desde el jueves en Querétaro

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda no cruzar vialidades inundadas, evitar zonas con derrumbes y reportar situaciones de riesgo al 9-1-1.

Lluvia sobre un cristal y autos con luces encendidas al fondo, en el contexto del pronóstico de lluvias en Querétaro

Protección Civil pidió no intentar cruzar vialidades inundadas o con corrientes de agua durante las lluvias previstas desde el jueves.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 06, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Las lluvias continuarán en el estado durante los próximos días y desde el jueves 8 de octubre existe probabilidad de que sean intensas en la zona metropolitana, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

Hacia el final de la semana se prevé un incremento en la intensidad.

Para la zona metropolitana se pronostican lluvias dispersas del lunes 5 al miércoles 7 de octubre y temperaturas de entre 14 y 25 grados centígrados.

En el centro y el sur del estado, las lluvias serán ligeras en ese mismo periodo, con probabilidad de lluvias intensas a partir del jueves y temperaturas de entre 14 y 26 grados.

La zona serrana tendrá lluvias de ligeras a moderadas de forma intermitente durante la semana y, desde el viernes 9 de octubre, lluvias intensas, con temperaturas de entre 18 y 26 grados centígrados.

Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, recomendó salir de casa durante las lluvias solo cuando sea necesario y no transitar por zonas donde se registren derrumbes o encharcamientos.

También pidió no intentar cruzar vialidades inundadas o con corrientes de agua y mantener libres de basura las calles, coladeras y desagües cercanos a las viviendas.

Llamó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales de Protección Civil y a reportar cualquier situación de riesgo al 9-1-1.

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