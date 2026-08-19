San Juan del Río, 19 de agosto de 2026.- El municipio de San Juan del Río arrancó la construcción de una techumbre metálica sobre la cancha de la comunidad de Casablanca, una obra demandada desde hace años por adultos mayores que realizan talleres del DIF y actividades deportivas en ese espacio.
La estructura cubrirá 380 metros cuadrados mediante 10 columnas de acero con zapatas aisladas ya excavadas. La Secretaría de Obras Públicas informó que la armadura se fabrica en taller y se monta en sitio, un proceso que permite avanzar rápido para evitar contratiempos por las lluvias de agosto y septiembre. El plazo estimado de entrega es diciembre de 2026. Además de la cubierta, el municipio rehabilitará porterías, aros y canastas de la cancha.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó el arranque acompañado por la secretaria de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, y por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y la Contraloría Social, que conformarán el comité de obra encargado de dar seguimiento al cumplimiento en tiempo y forma. En las canchas de San Juan del Río, la administración de Cabrera Valencia ha combinado obras municipales con gestión estatal; en marzo pasado entregó una techumbre en Perales con recursos del FAISMUN.
El municipio de San Juan del Río inició la construcción de techumbre en la cancha de Casablanca, obra que cubrirá 380 metros cuadrados para adultos mayores. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia reconoció que la obra llegó con retraso respecto a las solicitudes originales de los vecinos, atribuido a la reasignación de recursos por emergencias y trabajos de asfalto. El presidente municipal señaló que el área de ecología complementará la obra con reforestación de árboles en la parte trasera de la cancha, aprovechando la temporada de lluvias.
El comité de obra —integrado por liderazgos vecinales de Casablanca, incluyendo representantes de adultos mayores, del delegado y de la iglesia— asistió al acto de arranque. Una representante del comité subrayó ante el alcalde que la obra significa un espacio digno para que adultos mayores, jóvenes y familias puedan practicar deporte y actividades culturales sin importar las condiciones del clima. El programa itinerante del municipio en comunidades rurales ha sumado decenas de atenciones en San Juan del Río durante los últimos meses, con presencia de distintas dependencias en cada localidad.