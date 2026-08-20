Querétaro, 20 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, se reunió con integrantes del Consejo del Club de Industriales de Querétaro para exponer las prioridades que orientan el trabajo de la dependencia en materia de política social.
Durante el encuentro, Nava presentó las principales líneas de acción de la Secretaría y señaló, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, que la participación del sector empresarial resulta fundamental para generar sinergias y construir oportunidades para las familias queretanas.
El secretario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con el sector industrial y la sociedad civil para identificar áreas de oportunidad y sumar esfuerzos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.
La reunión concluyó con el planteamiento de fortalecer los canales de colaboración entre el gobierno estatal y el sector industrial con el objetivo de reducir las brechas sociales mediante acciones coordinadas, según informó la Secretaría de Desarrollo Social.