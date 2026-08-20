Nava expone ante industriales la política social del gobierno de Querétaro

El secretario de Desarrollo Social destacó la coordinación con el sector privado para mejorar las condiciones de vida de las familias queretana

El secretario Luis Nava al centro de la mesa de trabajo con el Consejo del Club de Industriales de Querétaro

El Consejo del Club de Industriales recibió al secretario Nava para conocer las líneas de acción de la dependencia en favor de las familias queretanas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, se reunió con integrantes del Consejo del Club de Industriales de Querétaro para exponer las prioridades que orientan el trabajo de la dependencia en materia de política social.

Durante el encuentro, Nava presentó las principales líneas de acción de la Secretaría y señaló, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, que la participación del sector empresarial resulta fundamental para generar sinergias y construir oportunidades para las familias queretanas.

El secretario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con el sector industrial y la sociedad civil para identificar áreas de oportunidad y sumar esfuerzos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

La reunión concluyó con el planteamiento de fortalecer los canales de colaboración entre el gobierno estatal y el sector industrial con el objetivo de reducir las brechas sociales mediante acciones coordinadas, según informó la Secretaría de Desarrollo Social.

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