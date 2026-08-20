Vinculan a proceso a docente de Michoacán por distribuir material de abuso sexual infantil

El juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria; el caso se originó en un reporte del NCMEC de Estados Unidos.

Tarjeta institucional de la FGE Michoacán con retrato pixelado del imputado Edgar Abdiel "N", vinculado a proceso por distribución de material de abuso sexual infantil

La FGE Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de Edgar Abdiel "N" el 16 de agosto de 2026, tras una investigación originada en un reporte del NCMEC de Estados Unidos.

FGE Michoacán
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Michoacán, 20 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar Abdiel "N", quien se desempeñaba como docente, señalado por su presunta participación en el almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.

La imputación corresponde al delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, en su hipótesis de almacenamiento y distribución de imágenes y videos con contenido sexual en los que aparecen personas menores de edad.

De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, entre febrero de 2020 y junio de 2025, Edgar Abdiel "N" presuntamente utilizó un seudónimo para almacenar y distribuir ese material mediante servicios como Google Photos y Google Drive.

La investigación tuvo su origen en un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, canalizado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que presentó la denuncia y la evidencia digital ante la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de la FGE.

El 31 de julio, un Juez de Control concedió la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. La detención fue ejecutada el 10 de agosto por la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Durante la audiencia inicial del 16 de agosto, y tras el desahogo de las pruebas presentadas en la duplicidad del término constitucional, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso. El órgano jurisdiccional impuso además prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Edgar Abdiel "N" se presume inocente en tanto no exista sentencia firme emitida por el órgano jurisdiccional competente.

seguridad criminalidad abuso sexual infancia michoacan

Reciente

Cantante con atuendo tradicional interpreta en escenario del Sistema Creación de cultura federal.
Espectáculos

México da su mayor impulso a músicos tradicionales y artes en lenguas originarias

El programa Músicos Tradicionales Mexicanos duplica sus estímulos de 20 a 40 en su mayor alcance desde 2001; Artes en Lenguas Indígenas Nacionales suma 35 proyectos en 24 lenguas con 91% de nuevos participantes.

Tunas rojas maduras sobre paleta de nopal espinoso durante la temporada de cosecha de tuna en México 2025
México

Cosecha de tuna en México sube 9.4% en 2025; Estado de México lidera producción nacional

Los cinco estados principales concentran el 92.2% de la cosecha nacional, valuada en 2 mil 216 millones de pesos.

Directiva de educación básica toma apuntes en reunión de la USEBEQ para el ciclo escolar 2026-2027 en Querétaro.
Querétaro

USEBEQ reúne a 248 supervisores para arrancar ciclo escolar 2026-2027

La Unidad presentó líneas estratégicas y reconoció el papel del magisterio queretano en el diseño de estrategias didácticas para fortalecer los aprendizajes fundamentales.

Participantes del Congreso CONTU 2026 posan para foto grupal en auditorio de la UAQ con mural al fondo
Querétaro

UAQ creció más de 20% en matrícula; subsidio estatal subió 60%

La rectora Silvia Amaya Llano llamó a pasar de los retos a los acuerdos colectivos sobre matrícula, IA y presupuesto universitario.