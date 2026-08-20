Michoacán, 20 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Edgar Abdiel "N", quien se desempeñaba como docente, señalado por su presunta participación en el almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.

La imputación corresponde al delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, en su hipótesis de almacenamiento y distribución de imágenes y videos con contenido sexual en los que aparecen personas menores de edad.

De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, entre febrero de 2020 y junio de 2025, Edgar Abdiel "N" presuntamente utilizó un seudónimo para almacenar y distribuir ese material mediante servicios como Google Photos y Google Drive.

La investigación tuvo su origen en un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, canalizado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que presentó la denuncia y la evidencia digital ante la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de la FGE.

El 31 de julio, un Juez de Control concedió la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. La detención fue ejecutada el 10 de agosto por la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Durante la audiencia inicial del 16 de agosto, y tras el desahogo de las pruebas presentadas en la duplicidad del término constitucional, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso. El órgano jurisdiccional impuso además prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Edgar Abdiel "N" se presume inocente en tanto no exista sentencia firme emitida por el órgano jurisdiccional competente.