Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La vigésimo tercera edición de la obra teatral "Los Insurgentes" se presentará los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 27 de septiembre, a las 21:30 horas, en la Casa de la Corregidora — hoy Palacio de Gobierno —, con entrada gratuita y un cupo máximo de 100 personas por función.
La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, anunció las nueve representaciones y destacó el valor de la puesta en escena como experiencia directa en los espacios donde transcurrieron los hechos de 1810.
Ana Paola López Birlain señaló que la obra permite a las nuevas generaciones acercarse a personajes como Josefa Ortiz de Domínguez y comprender que decisiones que marcaron al país se tomaron en Querétaro.Foto: Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro
"No estamos hablando solamente de representar un episodio de 1810, estamos hablando de entrar a Palacio de Gobierno, a la Casa de la Corregidora, y encontrarnos ahí con una historia que ocurrió entre esos muros y que cambió el rumbo de nuestro país", afirmó la funcionaria.
El director de la obra, Jorge Flores, informó que la edición contará con 22 artistas en escena, tendrá una duración de una hora y diez minutos y está basada en un guion con investigación histórica exhaustiva sobre la gesta independentista.
Jorge Flores e Insurgentes y Ana Paola López Birlain presentaron la vigésimo tercera edición de la obra en conferencia de prensa celebrada este miércoles.Foto: Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro
El director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo estatal, Rodrigo Ibarra Lozano, consideró que la obra constituye un producto turístico valioso que propicia experiencias únicas tanto para visitantes como para los propios queretanos.
Los boletos estarán disponibles próximamente, sin costo, en las secretarías de Cultura y Turismo del estado. La fecha de disponibilidad se dará a conocer en los próximos días.
Los nueve funciones se realizarán los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 27 de septiembre a las 21:30 horas, con boletos gratuitos y cupo de 100 personas por función.Foto: Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro