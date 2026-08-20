"Los Insurgentes" regresa en septiembre con 9 funciones en Palacio de Gobierno

La vigésimo tercera edición reunirá a 22 artistas en escena durante una hora diez minutos, con boletos sin costo disponibles próximamente en las secretarías de Cultura y Turismo

Mesa de presentación de "Los Insurgentes" con logotipo de la obra en pantalla, Querétaro 2026

La puesta en escena sobre los inicios de la gesta independentista de 1810 cumple 23 ediciones consecutivas en Querétaro.

Foto: Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La vigésimo tercera edición de la obra teatral "Los Insurgentes" se presentará los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 27 de septiembre, a las 21:30 horas, en la Casa de la Corregidora — hoy Palacio de Gobierno —, con entrada gratuita y un cupo máximo de 100 personas por función.

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, anunció las nueve representaciones y destacó el valor de la puesta en escena como experiencia directa en los espacios donde transcurrieron los hechos de 1810.

Ana Paola L\u00f3pez Birlain, secretaria de Cultura de Quer\u00e9taro, anuncia funciones de "Los Insurgentes" en septiembre de 2026 Ana Paola López Birlain señaló que la obra permite a las nuevas generaciones acercarse a personajes como Josefa Ortiz de Domínguez y comprender que decisiones que marcaron al país se tomaron en Querétaro.Foto: Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro

"No estamos hablando solamente de representar un episodio de 1810, estamos hablando de entrar a Palacio de Gobierno, a la Casa de la Corregidora, y encontrarnos ahí con una historia que ocurrió entre esos muros y que cambió el rumbo de nuestro país", afirmó la funcionaria.

El director de la obra, Jorge Flores, informó que la edición contará con 22 artistas en escena, tendrá una duración de una hora y diez minutos y está basada en un guion con investigación histórica exhaustiva sobre la gesta independentista.

Ana Paola L\u00f3pez Birlain y Jorge Flores en conferencia de prensa de "Los Insurgentes" edici\u00f3n 23, Quer\u00e9taro 2026 Jorge Flores e Insurgentes y Ana Paola López Birlain presentaron la vigésimo tercera edición de la obra en conferencia de prensa celebrada este miércoles.Foto: Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro

El director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo estatal, Rodrigo Ibarra Lozano, consideró que la obra constituye un producto turístico valioso que propicia experiencias únicas tanto para visitantes como para los propios queretanos.

Los boletos estarán disponibles próximamente, sin costo, en las secretarías de Cultura y Turismo del estado. La fecha de disponibilidad se dará a conocer en los próximos días.

Participantes en la presentaci\u00f3n de "Los Insurgentes" muestran el cartel de la obra en Quer\u00e9taro 2026 Los nueve funciones se realizarán los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 27 de septiembre a las 21:30 horas, con boletos gratuitos y cupo de 100 personas por función.Foto: Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro

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