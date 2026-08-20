Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Mil 942 jóvenes del estado accedieron a más de 500 vacantes a través de la plataforma Universia Jobs durante el Mes de la Juventud, informó Virginia Hernández Vázquez, titular de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE).
En el marco de las acciones instrumentadas por la dependencia en agosto, 366 jóvenes participaron en el programa "Mi Primer Empleo" para adquirir herramientas de inserción al mercado laboral. De manera paralela, más de mil jóvenes recibieron capacitación en educación financiera orientada al manejo responsable de sus recursos.
Emprendedoras jóvenes presentan su proyecto en la Expo Encuentro Industrial Querétaro 2026Foto: SEJUVE
En emprendimiento, 791 jóvenes se inscribieron en el Registro Estatal de Jóvenes Emprendedores durante el periodo, fortaleciendo sus posibilidades para desarrollar proyectos productivos propios.
"Llega un momento en el que todos nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo voy a ganar mi propio dinero? Hoy, cerca de dos mil jóvenes encontraron oportunidades laborales y cientos más fortalecieron las habilidades que necesitan para dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo", señaló Hernández Vázquez.
Además, 86 proyectos juveniles participaron en la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2025, ante una afluencia de siete mil asistentes.
La titular de la dependencia destacó que dar el primer paso siempre da miedo, pero que en Querétaro las y los jóvenes cuentan con el acompañamiento de la SEJUVE para la etapa de convertirse en adultos independientes.