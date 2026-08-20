Dos mil jóvenes de Querétaro encuentran empleo en el Mes de la Juventud

La Secretaría de la Juventud reportó avances en empleo, educación financiera y emprendimiento entre los jóvenes del estado durante agosto.

Virginia Hernández Vázquez, titular de SEJUVE, durante el Mes de la Juventud en Querétaro 2026

Hernández Vázquez destacó que cerca de dos mil jóvenes encontraron oportunidades laborales durante el Mes de la Juventud en Querétaro.

Foto:SEJUVE
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Mil 942 jóvenes del estado accedieron a más de 500 vacantes a través de la plataforma Universia Jobs durante el Mes de la Juventud, informó Virginia Hernández Vázquez, titular de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE).

En el marco de las acciones instrumentadas por la dependencia en agosto, 366 jóvenes participaron en el programa "Mi Primer Empleo" para adquirir herramientas de inserción al mercado laboral. De manera paralela, más de mil jóvenes recibieron capacitación en educación financiera orientada al manejo responsable de sus recursos.

Emprendedoras j\u00f3venes presentan su proyecto en la Expo Encuentro Industrial y Comercial Quer\u00e9taro 2026 durante el Mes de la Juventud Emprendedoras jóvenes presentan su proyecto en la Expo Encuentro Industrial Querétaro 2026Foto: SEJUVE

En emprendimiento, 791 jóvenes se inscribieron en el Registro Estatal de Jóvenes Emprendedores durante el periodo, fortaleciendo sus posibilidades para desarrollar proyectos productivos propios.

"Llega un momento en el que todos nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo voy a ganar mi propio dinero? Hoy, cerca de dos mil jóvenes encontraron oportunidades laborales y cientos más fortalecieron las habilidades que necesitan para dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo", señaló Hernández Vázquez.

Además, 86 proyectos juveniles participaron en la Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2025, ante una afluencia de siete mil asistentes.

La titular de la dependencia destacó que dar el primer paso siempre da miedo, pero que en Querétaro las y los jóvenes cuentan con el acompañamiento de la SEJUVE para la etapa de convertirse en adultos independientes.

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