San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- Una cancha de fútbol cinco fue entregada este miércoles a la comunidad de la colonia Las Haciendas 6, en la zona Oriente de San Juan del Río, como parte del Proyecto Mundial Social 2026, programa que ejecutan de manera coordinada los gobiernos federal, estatal y municipal.
La instalación, ubicada en el Parque Las Haciendas 6, implicó una inversión de un millón 600 mil pesos, de acuerdo con el titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Querétaro, Diego Cabrera Leal.
Cabrera Leal informó que, dentro del Proyecto Mundial Social 2026, el estado de Querétaro contempla la construcción de 29 canchas nuevas y la rehabilitación de otras 11.
El municipio suma tres canchas nuevas inauguradas dentro del programa federal en San Juan del Río.Foto: Municipio de San juan del Río
En el caso del municipio de San Juan del Río, serán cuatro canchas nuevas y dos rehabilitaciones; con la entrega en Las Haciendas 6, el municipio suma tres canchas nuevas inauguradas. Las dos anteriores fueron entregadas en las instalaciones del Centro de Atención Municipal de Cerro Gordo.
Para la obra en Las Haciendas 6, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio realizó los trabajos previos a la construcción: demolición del piso firme existente, excavación, mejoramiento de terreno, construcción de mamposteo a base de piedra con altura de 2.5 metros y limpieza final del área, según informó la titular de la dependencia, Edith Álvarez Flores.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia agradeció, en el acto, el respaldo del gobierno federal y del estado de Querétaro para concretar el proyecto, y convocó a las familias a conservar en buen estado las instalaciones.
La finalidad de las instalaciones es promover el deporte, la sana convivencia y los hábitos saludables entre la niñez y la juventud.Foto: Municipio de San juan del Río
El evento contó también con la presencia de Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal DIF, y de la directora de Proyectos Regionales del gobierno estatal, Tania Ruiz Castro.
Está previsto que las obras del programa en el municipio continúen con una cancha nueva en la colonia Praderas del Sol, y la rehabilitación de otras dos: una en Quintas de Guadalupe y otra en el Parque Paso de Los Guzmán, según señaló Cabrera Leal.
La presidenta de colonos de Las Haciendas, Maribel Torres Rizo, agradeció la gestión y pidió a los vecinos cuidar el espacio.