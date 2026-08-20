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Reciente

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
México

México se abstuvo en la OEA sobre Nicaragua por principio constitucional

La mandataria argumentó que la Constitución establece el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, y que esa base guió la decisión del representante mexicano Alejandro Encinas.

Vehículo eléctrico Olinia en versión de carga presentado en Palacio Nacional.
México

México presentó Olinia de carga con meta de 50 mil unidades al año

El proyecto de vehículo eléctrico 100% mexicano suma su segunda versión; durante el primer año de producción se fabricarán alrededor de 10 mil unidades.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
México

FGR detiene a testigo del caso El Mayo Zambada por encubrimiento

Corrales estuvo presente cuando fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda y cuando Ismael Zambada fue trasladado a Estados Unidos; enfrenta cargos de encubrimiento y falsedad de declaraciones.

Funcionarios estatales y federales reunidos en sesión de la Mesa de Paz en sala institucional de Querétaro
Querétaro

Fuerzas de seguridad acuerdan estrategia conjunta para Querétaro en agosto

Participaron el comandante de la XVII Zona Militar, el coordinador de la Guardia Nacional, el fiscal general del estado y el director de Protección Civil, entre otros.