PAN exige al gobierno federal fecha de conclusión de obras en autopista México-Querétaro

Canaco, Canacintra, transportistas y organizaciones gremiales se han sumado a la exigencia de que el gobierno federal precise cuándo concluirán los trabajos que afectan a miles de familias sanjuanenses cada día.

Tránsito de vehículos y camiones de carga durante las obras en la autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río.

Las obras en la autopista México-Querétaro continúan generando afectaciones al tránsito de automovilistas y transporte de carga. El PAN exigió al gobierno federal establecer una fecha concreta para la conclusión de los trabajos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García, exigió al gobierno federal que establezca una fecha concreta para concluir las obras en la autopista México-Querétaro, una demanda que comparten organizaciones empresariales, transportistas y colectivos ciudadanos que documentan pérdidas económicas cotidianas por el caos vial que generan los trabajos.

"Detrás de cada hora perdida en la autopista, hay una persona, hay una madre o un padre que no llegó a tiempo a su trabajo, que no llegó a tiempo a dejar a su hijo a la escuela; hay un trabajador que perdió su hora de jornada, hay una mercancía que no llegó a su destino y hay empresas que pierden su productividad", señaló Arango García en conferencia de prensa celebrada en San Juan del Río, acompañado por el regidor municipal Arturo Calvario y la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Viviana Rodríguez.

El dirigente panista calificó la obra como "un barril sin fondo de corrupción" que "rebasó cualquier límite razonable" y acusó al gobierno federal de pretender acostumbrar a la ciudadanía a una mala calidad de vida. Precisó que la exigencia no es exclusiva de su partido: Canaco ha pedido certeza sobre cuándo terminarán los trabajos; Canacintra ha advertido sobre las afectaciones a los parques industriales de la región; organizaciones gremiales han exigido la conclusión de las obras, y el Frente por Querétaro ha denunciado las consecuencias que la situación genera todos los días para transportistas y sectores productivos.

Arango García subrayó que San Juan del Río resiente de manera especial el impacto de los trabajos, pues sus familias "han tenido que cargar por demasiado tiempo con una buena parte de las consecuencias". La ciudad merece, afirmó, "una carretera segura, funcional y digna", no seguir pagando el costo de la "falta de planeación, coordinación y capacidad del gobierno federal".

El dirigente anunció que Acción Nacional seguirá "alzando la voz para denunciar las irregularidades que suceden en esta obra las veces que sean necesarias" para cuidar a San Juan del Río y a Querétaro.

movilidad infraestructura obras publicas autopista méxico querétaro

Reciente

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
México

México se abstuvo en la OEA sobre Nicaragua por principio constitucional

La mandataria argumentó que la Constitución establece el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, y que esa base guió la decisión del representante mexicano Alejandro Encinas.

Vehículo eléctrico Olinia en versión de carga presentado en Palacio Nacional.
México

México presentó Olinia de carga con meta de 50 mil unidades al año

El proyecto de vehículo eléctrico 100% mexicano suma su segunda versión; durante el primer año de producción se fabricarán alrededor de 10 mil unidades.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
México

FGR detiene a testigo del caso El Mayo Zambada por encubrimiento

Corrales estuvo presente cuando fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda y cuando Ismael Zambada fue trasladado a Estados Unidos; enfrenta cargos de encubrimiento y falsedad de declaraciones.

Funcionarios estatales y federales reunidos en sesión de la Mesa de Paz en sala institucional de Querétaro
Querétaro

Fuerzas de seguridad acuerdan estrategia conjunta para Querétaro en agosto

Participaron el comandante de la XVII Zona Militar, el coordinador de la Guardia Nacional, el fiscal general del estado y el director de Protección Civil, entre otros.