San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García, exigió al gobierno federal que establezca una fecha concreta para concluir las obras en la autopista México-Querétaro, una demanda que comparten organizaciones empresariales, transportistas y colectivos ciudadanos que documentan pérdidas económicas cotidianas por el caos vial que generan los trabajos.
"Detrás de cada hora perdida en la autopista, hay una persona, hay una madre o un padre que no llegó a tiempo a su trabajo, que no llegó a tiempo a dejar a su hijo a la escuela; hay un trabajador que perdió su hora de jornada, hay una mercancía que no llegó a su destino y hay empresas que pierden su productividad", señaló Arango García en conferencia de prensa celebrada en San Juan del Río, acompañado por el regidor municipal Arturo Calvario y la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Viviana Rodríguez.
El dirigente panista calificó la obra como "un barril sin fondo de corrupción" que "rebasó cualquier límite razonable" y acusó al gobierno federal de pretender acostumbrar a la ciudadanía a una mala calidad de vida. Precisó que la exigencia no es exclusiva de su partido: Canaco ha pedido certeza sobre cuándo terminarán los trabajos; Canacintra ha advertido sobre las afectaciones a los parques industriales de la región; organizaciones gremiales han exigido la conclusión de las obras, y el Frente por Querétaro ha denunciado las consecuencias que la situación genera todos los días para transportistas y sectores productivos.
Arango García subrayó que San Juan del Río resiente de manera especial el impacto de los trabajos, pues sus familias "han tenido que cargar por demasiado tiempo con una buena parte de las consecuencias". La ciudad merece, afirmó, "una carretera segura, funcional y digna", no seguir pagando el costo de la "falta de planeación, coordinación y capacidad del gobierno federal".
El dirigente anunció que Acción Nacional seguirá "alzando la voz para denunciar las irregularidades que suceden en esta obra las veces que sean necesarias" para cuidar a San Juan del Río y a Querétaro.