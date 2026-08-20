San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- La calle Rafael Ayala, en la zona Centro de San Juan del Río, fue intervenida con recursos municipales superiores a los 2 millones 300 mil pesos para su rehabilitación integral, que abarca redes de drenaje y agua potable, construcción de banquetas, señalética vertical y horizontal, e instalación de empedrado húmedo.
Roberto Cabrera Valencia y Edith Álvarez Flores supervisaron el avance de la obra que demanda más de 2.3 millones de pesos. rotativo.com.mx
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia supervisó el avance de los trabajos acompañado de la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, y de la secretaria de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la obra beneficiará a cerca de 150 personas que habitan y transitan en ese tramo del Centro.
La obra incluye empedrado húmedo, drenaje, agua potable y banquetas para beneficio de cerca de 150 personas en la zona Centro. rotativo.com.mx
Álvarez Flores precisó durante la supervisión que los trabajos comprenden la renovación de las redes subterráneas de drenaje y agua potable, la instalación de empedrado húmedo en la superficie de rodamiento y la habilitación de nuevas banquetas con señalética vertical y horizontal para mejorar la movilidad peatonal y vehicular.
La obra incluye empedrado húmedo, drenaje, agua potable y banquetas para beneficio de cerca de 150 personas en la zona Centro. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia señaló que estas intervenciones mejoran la calidad de vida de las familias sanjuanenses y generan mejores condiciones para la movilidad en esa zona de la ciudad.
La rehabilitación contempla empedrado húmedo, banquetas y renovación de redes subterráneas en la zona Centro. rotativo.com.mx
El municipio de San Juan del Río ha llevado a cabo diversas obras de infraestructura en la presente administración; la semana pasada arrancó también la rehabilitación del Antiguo Camino Nacional con una inversión de 6.7 millones de pesos para beneficiar a cerca de 2 mil habitantes de cuatro localidades.