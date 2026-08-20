Municipio rehabilita calle Rafael Ayala en el Centro de San Juan del Río con 2.3 mdp

La obra incluye rehabilitación de redes de drenaje y agua potable, construcción de banquetas, señalética y empedrado húmedo; beneficiará a cerca de 150 personas.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la supervisión de la rehabilitación de la calle Rafael Ayala en el Centro de San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia supervisó el avance de la obra que demanda más de 2.3 millones de pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- La calle Rafael Ayala, en la zona Centro de San Juan del Río, fue intervenida con recursos municipales superiores a los 2 millones 300 mil pesos para su rehabilitación integral, que abarca redes de drenaje y agua potable, construcción de banquetas, señalética vertical y horizontal, e instalación de empedrado húmedo.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la supervisi\u00f3n de la rehabilitaci\u00f3n de la calle Rafael Ayala en el Centro de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia y Edith Álvarez Flores supervisaron el avance de la obra que demanda más de 2.3 millones de pesos. rotativo.com.mx

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia supervisó el avance de los trabajos acompañado de la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, y de la secretaria de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la obra beneficiará a cerca de 150 personas que habitan y transitan en ese tramo del Centro.

Trabajos de rehabilitaci\u00f3n con empedrado h\u00famedo y guarniciones en calle Rafael Ayala, Centro de San Juan del R\u00edo, 2026 La obra incluye empedrado húmedo, drenaje, agua potable y banquetas para beneficio de cerca de 150 personas en la zona Centro. rotativo.com.mx

Álvarez Flores precisó durante la supervisión que los trabajos comprenden la renovación de las redes subterráneas de drenaje y agua potable, la instalación de empedrado húmedo en la superficie de rodamiento y la habilitación de nuevas banquetas con señalética vertical y horizontal para mejorar la movilidad peatonal y vehicular.

Trabajos de rehabilitaci\u00f3n con empedrado h\u00famedo y guarniciones en calle Rafael Ayala, Centro de San Juan del R\u00edo, 2026 La obra incluye empedrado húmedo, drenaje, agua potable y banquetas para beneficio de cerca de 150 personas en la zona Centro. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia señaló que estas intervenciones mejoran la calidad de vida de las familias sanjuanenses y generan mejores condiciones para la movilidad en esa zona de la ciudad.

Autoridades municipales y vecinos de San Juan del R\u00edo en la calle Rafael Ayala reci\u00e9n empedrada durante la supervisi\u00f3n de la obra La rehabilitación contempla empedrado húmedo, banquetas y renovación de redes subterráneas en la zona Centro. rotativo.com.mx

El municipio de San Juan del Río ha llevado a cabo diversas obras de infraestructura en la presente administración; la semana pasada arrancó también la rehabilitación del Antiguo Camino Nacional con una inversión de 6.7 millones de pesos para beneficiar a cerca de 2 mil habitantes de cuatro localidades.

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