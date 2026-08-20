FGR detiene a testigo del caso El Mayo Zambada por encubrimiento

Corrales estuvo presente cuando fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda y cuando Ismael Zambada fue trasladado a Estados Unidos; enfrenta cargos de encubrimiento y falsedad de declaraciones.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como relevante la detención de Fausto Corrales y señaló que su declaración podría aportar elementos a la investigación sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— La Fiscalía General de la República detuvo a Fausto Corrales, quien acompañó al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, la noche de su asesinato y fue testigo del traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos. Los cargos son encubrimiento y falsedad de declaraciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este jueves, en su conferencia matutina, que la detención es relevante y remitió los detalles a la FGR. "Y es relevante, es relevante esta detención. Y ya la fiscalía, pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso", señaló la mandataria.

Sheinbaum confirmó que la investigación sobre el traslado de Zambada sigue abierta. "El caso no se ha cerrado", sostuvo, al precisar que la declaración de Corrales podría aportar elementos para esclarecer los hechos.

El traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a territorio estadounidense, ocurrido en julio de 2024, derivó en una de las investigaciones judiciales más complejas de los últimos años en la relación bilateral México-Estados Unidos. La FGR investiga si el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios sinaloenses tuvieron nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa en el contexto de ese mismo hecho, según documentó Rotativo al dar seguimiento al caso Rocha Moya.

Cuén Ojeda fue asesinado el mismo día en que Zambada fue trasladado a un aeropuerto de Nuevo México, donde agentes del FBI lo esperaban. El propio Zambada señaló en una carta pública que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, lo engañó para subirlo a una aeronave y entregarlo a autoridades estadounidenses. Zambada se declaró culpable en agosto de 2026 ante un tribunal federal de Brooklyn por delitos de crimen organizado y tráfico de estupefacientes.

La detención de Corrales representa la primera acción procesal visible de la FGR dentro de la investigación doméstica del caso Zambada en varios meses. La fiscalía no ha precisado cuándo ni en qué circunstancias fue aprehendido.

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