Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este jueves que la asistencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a un evento de la DEA en Argentina guarde relación con el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna.

Sheinbaum explicó que el retraso en el traslado de Farías Laguna a México obedeció a una gestión del propio contralmirante. "Lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina, y que por eso se retrasó la llegada a México", indicó la mandataria, quien pidió a la FGR informar los detalles del proceso para no interferir con aspectos procedimentales del expediente.

La presidenta no detalló cuál fue la naturaleza del trámite jurídico que Farías Laguna solicitó en Argentina ni confirmó si el contralmirante ya se encuentra en territorio mexicano. Tampoco precisó cuáles son los cargos que enfrenta ni en qué etapa procesal se encuentra la investigación.