García Harfuch asistió a evento de la DEA sin vínculo con caso del contralmirante Farías

La presidenta señaló que el secretario de Seguridad asistió a un evento de la DEA en Argentina y que el retraso del traslado del contralmirante a México se debió a una gestión jurídica en ese país.

Funcionarios de seguridad caminan durante un encuentro internacional en Argentina.

Claudia Sheinbaum aseguró que la participación de Omar García Harfuch en un evento de la DEA en Argentina no estuvo relacionada con el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este jueves que la asistencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a un evento de la DEA en Argentina guarde relación con el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna.

Sheinbaum explicó que el retraso en el traslado de Farías Laguna a México obedeció a una gestión del propio contralmirante. "Lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina, y que por eso se retrasó la llegada a México", indicó la mandataria, quien pidió a la FGR informar los detalles del proceso para no interferir con aspectos procedimentales del expediente.

La presidenta no detalló cuál fue la naturaleza del trámite jurídico que Farías Laguna solicitó en Argentina ni confirmó si el contralmirante ya se encuentra en territorio mexicano. Tampoco precisó cuáles son los cargos que enfrenta ni en qué etapa procesal se encuentra la investigación.

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