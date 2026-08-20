Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Armando 'Hormiga' González inició su travesía hacia Europa al emprender el viaje rumbo a Atenas, donde se incorporará al Olympiacos de Grecia, el equipo más ganador de la Liga Griega, para competir en la Europa League.

"Este proyecto me gustó mucho, es un gran equipo, el más grande de Grecia y que siempre compite por competencias europeas, quería tomar ese reto. Algo importante para mi carrera", declaró el atacante antes de partir.

El factor económico no fue su prioridad. González señaló que le llamó la atención llegar a uno de los clubes más destacados del balompié griego, que compite de manera constante en torneos europeos. El Olympiacos disputará la Europa League tras no haber podido avanzar en la fase previa de la Liga de Campeones.

Con la mira en la Champions League, González confesó que jugar ese torneo es una de sus grandes motivaciones. "Es un torneo que quieres jugar, creces viendo la Champions en la tarde y quiero meter goles ahí", dijo.

El paso del delantero por el Rebaño duró tres temporadas. Su mejor rendimiento llegó en el último ciclo, con 12 anotaciones en el Apertura 2026, donde estuvo entre los goleadores del campeonato. Sin embargo, dos instancias definitivas se le escaparon: en el Apertura, una lesión muscular lo limitó a participar solo en los cuartos de final de ida; en el Clausura, su ausencia se debió a la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Al partir, González agradeció al presidente Amaury Vergara, al cuerpo técnico y a sus compañeros, y expresó su convicción de que el título de liga llegará pronto para Guadalajara. "Estoy muy seguro que muy pronto, gracias a Dios, que se nos va a dar el campeonato", señaló.

El atacante no descartó un regreso futuro al Rebaño una vez que haya consolidado su carrera en Europa: "Sí obviamente, es un objetivo que todavía tengo. Sé que en un futuro voy a hacerlo bien en Europa y regresaría a Chivas".

Antes de abordar el vuelo con escala en Dallas que lo conectó con Atenas, González reconoció que aún no había tenido contacto con Javier 'Chicharito' Hernández, con quien comparte un camino similar: título de goleo con Chivas, idolatría de la afición rojiblanca, participación en un Mundial y salto al fútbol europeo a edad temprana.