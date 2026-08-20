Armando 'Hormiga' González deja Chivas rumbo al Olympiacos de Grecia

El delantero mexicano, máximo goleador del Apertura 2026, se incorpora al club griego con la mira en la Europa League y el sueño de jugar algún día la Champions League.

Armando 'Hormiga' González celebra con el uniforme de Chivas antes de su fichaje por el Olympiacos de Grecia en 2026

González anotó 12 goles en el Apertura 2026 con Chivas, solo dos detrás del campeón de goleo de la temporada.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Armando 'Hormiga' González inició su travesía hacia Europa al emprender el viaje rumbo a Atenas, donde se incorporará al Olympiacos de Grecia, el equipo más ganador de la Liga Griega, para competir en la Europa League.

"Este proyecto me gustó mucho, es un gran equipo, el más grande de Grecia y que siempre compite por competencias europeas, quería tomar ese reto. Algo importante para mi carrera", declaró el atacante antes de partir.

El factor económico no fue su prioridad. González señaló que le llamó la atención llegar a uno de los clubes más destacados del balompié griego, que compite de manera constante en torneos europeos. El Olympiacos disputará la Europa League tras no haber podido avanzar en la fase previa de la Liga de Campeones.

Con la mira en la Champions League, González confesó que jugar ese torneo es una de sus grandes motivaciones. "Es un torneo que quieres jugar, creces viendo la Champions en la tarde y quiero meter goles ahí", dijo.

El paso del delantero por el Rebaño duró tres temporadas. Su mejor rendimiento llegó en el último ciclo, con 12 anotaciones en el Apertura 2026, donde estuvo entre los goleadores del campeonato. Sin embargo, dos instancias definitivas se le escaparon: en el Apertura, una lesión muscular lo limitó a participar solo en los cuartos de final de ida; en el Clausura, su ausencia se debió a la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Al partir, González agradeció al presidente Amaury Vergara, al cuerpo técnico y a sus compañeros, y expresó su convicción de que el título de liga llegará pronto para Guadalajara. "Estoy muy seguro que muy pronto, gracias a Dios, que se nos va a dar el campeonato", señaló.

El atacante no descartó un regreso futuro al Rebaño una vez que haya consolidado su carrera en Europa: "Sí obviamente, es un objetivo que todavía tengo. Sé que en un futuro voy a hacerlo bien en Europa y regresaría a Chivas".

Antes de abordar el vuelo con escala en Dallas que lo conectó con Atenas, González reconoció que aún no había tenido contacto con Javier 'Chicharito' Hernández, con quien comparte un camino similar: título de goleo con Chivas, idolatría de la afición rojiblanca, participación en un Mundial y salto al fútbol europeo a edad temprana.

futbol deportes

Reciente

Cantante con atuendo tradicional interpreta en escenario del Sistema Creación de cultura federal.
Espectáculos

México da su mayor impulso a músicos tradicionales y artes en lenguas originarias

El programa Músicos Tradicionales Mexicanos duplica sus estímulos de 20 a 40 en su mayor alcance desde 2001; Artes en Lenguas Indígenas Nacionales suma 35 proyectos en 24 lenguas con 91% de nuevos participantes.

Tunas rojas maduras sobre paleta de nopal espinoso durante la temporada de cosecha de tuna en México 2025
México

Cosecha de tuna en México sube 9.4% en 2025; Estado de México lidera producción nacional

Los cinco estados principales concentran el 92.2% de la cosecha nacional, valuada en 2 mil 216 millones de pesos.

Directiva de educación básica toma apuntes en reunión de la USEBEQ para el ciclo escolar 2026-2027 en Querétaro.
Querétaro

USEBEQ reúne a 248 supervisores para arrancar ciclo escolar 2026-2027

La Unidad presentó líneas estratégicas y reconoció el papel del magisterio queretano en el diseño de estrategias didácticas para fortalecer los aprendizajes fundamentales.

Participantes del Congreso CONTU 2026 posan para foto grupal en auditorio de la UAQ con mural al fondo
Querétaro

UAQ creció más de 20% en matrícula; subsidio estatal subió 60%

La rectora Silvia Amaya Llano llamó a pasar de los retos a los acuerdos colectivos sobre matrícula, IA y presupuesto universitario.