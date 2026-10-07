Querétaro: diputado del PAN respalda estrategia de seguridad

Hombre con saco azul habla ante un micrófono durante un posicionamiento sobre seguridad en Querétaro
  • Los convenios de cooperación con Estados Unidos operan en 71 instituciones de seguridad de 26 estados desde 2018.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Mauricio Cárdenas Palacios expresó su respaldo total a la estrategia de seguridad del gobernador Mauricio Kuri González, tras la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

La academia está planteada como un proyecto único en su tipo en América Latina, destinado a preparar a los cuerpos de seguridad en la detección e intervención de delitos complejos, como el narcotráfico, el lavado de dinero y diversas formas de contrabando.

Ante la controversia que el evento generó a nivel nacional y local, el legislador desestimó los señalamientos de actores políticos de oposición y legisladores que lo han calificado como una violación a la soberanía. Dijo que actúan con fines de politiquería y que están mal informados.

Sostuvo que desde Palacio Nacional y por parte de líderes federales, como Ricardo Monreal, se ha confirmado que no se cometió ningún ilícito.

Cárdenas Palacios reconoció que es posible mejorar los canales de comunicación institucional con el gobierno federal. Reiteró, sin embargo, la disposición de mantener una colaboración transparente y dentro del marco legal, y destacó que el gobernador siempre se ha conducido con una postura institucional.

El diputado subrayó que los convenios de cooperación con el gobierno de Estados Unidos no son exclusivos de Querétaro: se han implementado en 71 instituciones de seguridad de 26 estados del país desde 2018, entre ellos entidades gobernadas por distintas fuerzas políticas.

Al cierre, puso por delante la tranquilidad de las familias queretanas. “Yo no lo digo solo como diputado, lo digo como representante del Partido Acción Nacional y también como queretano, que es lo más importante”, afirmó.

“Yo me siento seguro, me siento tranquilo de vivir en Querétaro, quiero que mis hijos crezcan aquí en Querétaro, que mi hija pueda salir a divertirse cuando tenga que salir sin que esté yo con el Jesús en la boca”, concluyó.

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