El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Mauricio Cárdenas Palacios expresó su respaldo total a la estrategia de seguridad del gobernador Mauricio Kuri González, tras la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.
La academia está planteada como un proyecto único en su tipo en América Latina, destinado a preparar a los cuerpos de seguridad en la detección e intervención de delitos complejos, como el narcotráfico, el lavado de dinero y diversas formas de contrabando.
Ante la controversia que el evento generó a nivel nacional y local, el legislador desestimó los señalamientos de actores políticos de oposición y legisladores que lo han calificado como una violación a la soberanía. Dijo que actúan con fines de politiquería y que están mal informados.
Sostuvo que desde Palacio Nacional y por parte de líderes federales, como Ricardo Monreal, se ha confirmado que no se cometió ningún ilícito.
Cárdenas Palacios reconoció que es posible mejorar los canales de comunicación institucional con el gobierno federal. Reiteró, sin embargo, la disposición de mantener una colaboración transparente y dentro del marco legal, y destacó que el gobernador siempre se ha conducido con una postura institucional.
El diputado subrayó que los convenios de cooperación con el gobierno de Estados Unidos no son exclusivos de Querétaro: se han implementado en 71 instituciones de seguridad de 26 estados del país desde 2018, entre ellos entidades gobernadas por distintas fuerzas políticas.
Al cierre, puso por delante la tranquilidad de las familias queretanas. “Yo no lo digo solo como diputado, lo digo como representante del Partido Acción Nacional y también como queretano, que es lo más importante”, afirmó.
“Yo me siento seguro, me siento tranquilo de vivir en Querétaro, quiero que mis hijos crezcan aquí en Querétaro, que mi hija pueda salir a divertirse cuando tenga que salir sin que esté yo con el Jesús en la boca”, concluyó.