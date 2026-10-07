Querétaro, 7 de octubre de 2026.- La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del estado obtuvo la certificación nivel oro en igualdad laboral y no discriminación, conforme a la norma NMX-R-025-SCFI-2015, con lo que subió un escalón respecto del nivel plata con el que contaba.
El reconocimiento abarca las 10 direcciones y áreas que integran la dependencia. En ellas trabajan 575 colaboradores, de los cuales 266 son mujeres y 309 son hombres.
La certificación nivel oro cubre a 575 colaboradores de la Oficialía Mayor. rotativo.com.mx
La titular de la dependencia, Linda Luna Rangel, encabezó al personal que recibió la certificación, mientras que Fernando Chiquini Barrios, socio director de FACTUAL Services, estuvo presente en el acto.
Con este resultado, la Oficialía Mayor pasa del nivel plata al oro dentro de la misma norma, el esquema que evalúa las prácticas de igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo.