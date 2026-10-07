Oficialía Mayor de Querétaro logra nivel oro en igualdad laboral

La dependencia estatal pasó de la certificación plata al nivel oro de la norma NMX-R-025-SCFI-2015, con 575 colaboradores en 10 direcciones y áreas.

Personal de la Oficialía Mayor de Querétaro posa con el certificado nivel oro en igualdad laboral y no discriminación
  • Integrantes de la Oficialía Mayor posaron con la certificación nivel oro en igualdad laboral y no discriminación.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de octubre de 2026.- La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del estado obtuvo la certificación nivel oro en igualdad laboral y no discriminación, conforme a la norma NMX-R-025-SCFI-2015, con lo que subió un escalón respecto del nivel plata con el que contaba.

El reconocimiento abarca las 10 direcciones y áreas que integran la dependencia. En ellas trabajan 575 colaboradores, de los cuales 266 son mujeres y 309 son hombres.

Cuatro integrantes de la Oficial\u00eda Mayor de Quer\u00e9taro sostienen la certificaci\u00f3n nivel oro en igualdad laboral La certificación nivel oro cubre a 575 colaboradores de la Oficialía Mayor. rotativo.com.mx

La titular de la dependencia, Linda Luna Rangel, encabezó al personal que recibió la certificación, mientras que Fernando Chiquini Barrios, socio director de FACTUAL Services, estuvo presente en el acto.

Con este resultado, la Oficialía Mayor pasa del nivel plata al oro dentro de la misma norma, el esquema que evalúa las prácticas de igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo.

gobierno poder ejecutivo igualdad laboral

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