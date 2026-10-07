Vaticano publicará en noviembre el diario del Papa Francisco

La Libreria Editrice Vaticana lanzará el 24 de noviembre, en cinco idiomas, el texto del cardenal Fernández sobre los apuntes de Bergoglio.

Hombre mayor con vestiduras blancas y cruz pectoral sonríe mirando al frente
  • Hombre mayor con vestiduras blancas y cruz pectoral, en la imagen que acompañó el comunicado del Vaticano.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 07, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
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responsable.

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Ciudad del Vaticano, 7 de octubre de 2026.- La Libreria Editrice Vaticana (LEV) publicará el 24 de noviembre "El Diario personal del Papa Francisco", un libro del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que presenta y comenta los apuntes de Jorge Mario Bergoglio.

El volumen recoge las notas que Bergoglio escribió entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024. Abarca así más de tres décadas, desde antes de que fuera elegido pontífice hasta pocos meses antes de su muerte.

El pontífice argentino guio a la Iglesia desde el 13 de marzo de 2013 hasta el 21 de abril de 2025, fecha de su fallecimiento.

La obra llegará de forma simultánea a todo el mundo en cinco idiomas y se distribuirá en 94 países. LEV publicará la edición en italiano; las versiones en español, inglés y portugués estarán a cargo de las respectivas filiales de Penguin Random House, y la francesa, de Editions Albin Michel.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, expresó: "Estamos muy honrados de publicar este texto del cardenal Víctor Manuel Fernández que presenta al público el Diario del Papa Francisco". Añadió: "Con este libro, que creemos podrá ser apreciado por los lectores de todo el mundo, podremos conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino".

Lorenzo Fazzini, responsable editorial de LEV, afirmó que la casa editora "está al servicio de la difusión de las palabras de los Papas a nivel internacional". Dijo que LEV se declara complacida de poner estas páginas a disposición de los lectores en Italia y, por medio de otras editoriales, en el resto del mundo, en un libro escrito por "uno de sus más cercanos colaboradores", el cardenal Fernández.

Fazzini recordó que este año LEV publicó y distribuyó los escritos de Robert F. Prevost, hoy el Papa León XIV, de cuando era prior general de los agustinos, reunidos en "Libres bajo la gracia", ya disponible en varios idiomas.

LEV presentará el libro a editores internacionales en la Feria del Libro de Fráncfort, que se realiza del 7 al 11 de octubre de 2026.

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