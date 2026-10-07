Ciudad del Vaticano, 7 de octubre de 2026.- La Libreria Editrice Vaticana (LEV) publicará el 24 de noviembre "El Diario personal del Papa Francisco", un libro del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que presenta y comenta los apuntes de Jorge Mario Bergoglio.

El volumen recoge las notas que Bergoglio escribió entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024. Abarca así más de tres décadas, desde antes de que fuera elegido pontífice hasta pocos meses antes de su muerte.

El pontífice argentino guio a la Iglesia desde el 13 de marzo de 2013 hasta el 21 de abril de 2025, fecha de su fallecimiento.

La obra llegará de forma simultánea a todo el mundo en cinco idiomas y se distribuirá en 94 países. LEV publicará la edición en italiano; las versiones en español, inglés y portugués estarán a cargo de las respectivas filiales de Penguin Random House, y la francesa, de Editions Albin Michel.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, expresó: "Estamos muy honrados de publicar este texto del cardenal Víctor Manuel Fernández que presenta al público el Diario del Papa Francisco". Añadió: "Con este libro, que creemos podrá ser apreciado por los lectores de todo el mundo, podremos conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino".

Lorenzo Fazzini, responsable editorial de LEV, afirmó que la casa editora "está al servicio de la difusión de las palabras de los Papas a nivel internacional". Dijo que LEV se declara complacida de poner estas páginas a disposición de los lectores en Italia y, por medio de otras editoriales, en el resto del mundo, en un libro escrito por "uno de sus más cercanos colaboradores", el cardenal Fernández.

Fazzini recordó que este año LEV publicó y distribuyó los escritos de Robert F. Prevost, hoy el Papa León XIV, de cuando era prior general de los agustinos, reunidos en "Libres bajo la gracia", ya disponible en varios idiomas.

LEV presentará el libro a editores internacionales en la Feria del Libro de Fráncfort, que se realiza del 7 al 11 de octubre de 2026.