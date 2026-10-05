Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El Querétaro Maratón Roller 2026 reunió a 110 personas inscritas y a cientos más en bicicletas y patines, que recorrieron las calles de Querétaro desde las primeras horas de la madrugada del 4 de octubre y hasta que amaneció, pese a la lluvia.

Bajo la frase "Querétaro no corre, patina", los participantes del Querétaro Maratón Roller 2026 rodaron entre las 4:00 y las 7:00 horas. Cortesía Street Roller Qro.

Fue la cuarta edición como competencia formal de la carrera que organiza el grupo Street Rollers Querétaro. Arrancó antes del Querétaro Maratón, el evento que organiza el Gobierno del Estado de Querétaro.

El Querétaro Maratón Roller 2026 arrancó a las 4:00 horas del 4 de octubre, y la lluvia no detuvo a los participantes. Cortesía Street Roller Qro.

La idea nació con un propósito más modesto que el de una competencia. Integrantes de la comunidad roller vieron en las calles cerradas por el maratón la oportunidad de patinar la ciudad con libertad, sin el tránsito vehicular de un día cualquiera.

Expertos y principiantes compartieron la ruta del Querétaro Maratón Roller 2026 en una convivencia amistosa. Cortesía Street Roller Qro.

Aquella rodada fue sumando interesados hasta convertirse en una carrera formal, con inscripción, categorías y podio, y hoy tiene frase propia: "Querétaro no corre, patina".

A los 110 inscritos del Querétaro Maratón Roller 2026 se sumaron cientos de personas en bicicletas y patines. Cortesía Street Roller Qro.

Este año la convocatoria rebasó el ámbito local. A la ruta llegaron patinadores de León, la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco.

El Querétaro Maratón Roller 2026 se realizó previo al Querétaro Maratón, que organiza el Gobierno del Estado de Querétaro. Cortesía Street Roller Qro.

En el trayecto coincidieron patinadores expertos y principiantes. La diferencia de nivel no alteró la dinámica del grupo. A los 110 competidores registrados se sumaron cientos de personas que participaron por fuera de la competencia, lo que extendió la rodada más allá de la carrera formal.

Al Querétaro Maratón Roller 2026 llegaron patinadores de León, la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Cortesía Street Roller Qro.

El Querétaro Maratón Roller nació como una forma de aprovechar las calles cerradas por el Querétaro Maratón para patinar la ciudad con libertad. Cortesía Street Roller Qro.

La lluvia llegó minutos después del arranque y no detuvo a nadie: los participantes siguieron patinando hasta el cierre.

Daniel Olvera ganó la rama varonil del Querétaro Maratón Roller 2026, seguido de Miguel Ramírez y Joe Arrellano; en la femenil, el podio fue para May Garcia, Karol Ledesma y Natalia Ledesma. Cortesía Street Roller Qro.

En la rama varonil, los tres lugares del podio fueron para patinadores de la Ciudad de México. Daniel Olvera ganó, Miguel Ramírez quedó en segundo lugar y Joe Arrellano en tercero. En la rama femenil, May Garcia se llevó el primer lugar, Karol Ledesma el segundo y Natalia Ledesma el tercero.

La comunidad roller ya espera la próxima edición.