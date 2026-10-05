Querétaro Maratón Roller 2026 reúne a cientos pese a la lluvia

Organizada por Street Rollers Qro, la cuarta edición sumó a 110 inscritos y a cientos de personas en bicicletas y patines.

Participantes del Querétaro Maratón Roller 2026 posan con la manta de Street Rollers Qro en la zona de meta
Street Rollers Qro reunió a cientos de personas en la cuarta edición formal del Querétaro Maratón Roller 2026.
Cortesía Street Roller Qro.
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Kary García
Por Kary García Oct 05, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El Querétaro Maratón Roller 2026 reunió a 110 personas inscritas y a cientos más en bicicletas y patines, que recorrieron las calles de Querétaro desde las primeras horas de la madrugada del 4 de octubre y hasta que amaneció, pese a la lluvia.

Grupo de patinadores avanza de noche con una l\u00e1mpara por una calle mojada en el Quer\u00e9taro Marat\u00f3n Roller 2026 Bajo la frase "Querétaro no corre, patina", los participantes del Querétaro Maratón Roller 2026 rodaron entre las 4:00 y las 7:00 horas.Cortesía Street Roller Qro.

Fue la cuarta edición como competencia formal de la carrera que organiza el grupo Street Rollers Querétaro. Arrancó antes del Querétaro Maratón, el evento que organiza el Gobierno del Estado de Querétaro.

Patinador recorre de madrugada una calle mojada de Quer\u00e9taro durante el Quer\u00e9taro Marat\u00f3n Roller 2026 El Querétaro Maratón Roller 2026 arrancó a las 4:00 horas del 4 de octubre, y la lluvia no detuvo a los participantes. Cortesía Street Roller Qro.

La idea nació con un propósito más modesto que el de una competencia. Integrantes de la comunidad roller vieron en las calles cerradas por el maratón la oportunidad de patinar la ciudad con libertad, sin el tránsito vehicular de un día cualquiera.

Patinador hace un gesto a la c\u00e1mara mientras otras participantes avanzan detr\u00e1s en el Quer\u00e9taro Marat\u00f3n Roller 2026 Expertos y principiantes compartieron la ruta del Querétaro Maratón Roller 2026 en una convivencia amistosa. Cortesía Street Roller Qro.

Aquella rodada fue sumando interesados hasta convertirse en una carrera formal, con inscripción, categorías y podio, y hoy tiene frase propia: "Querétaro no corre, patina".

Dos patinadoras sonr\u00eden al avanzar por una calle mojada durante el Quer\u00e9taro Marat\u00f3n Roller 2026 A los 110 inscritos del Querétaro Maratón Roller 2026 se sumaron cientos de personas en bicicletas y patines. Cortesía Street Roller Qro.

Este año la convocatoria rebasó el ámbito local. A la ruta llegaron patinadores de León, la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco.

Competidores con n\u00famero de inscripci\u00f3n patinan y saludan de madrugada bajo la lluvia en el Quer\u00e9taro Marat\u00f3n Roller 2026 El Querétaro Maratón Roller 2026 se realizó previo al Querétaro Maratón, que organiza el Gobierno del Estado de Querétaro.Cortesía Street Roller Qro.

En el trayecto coincidieron patinadores expertos y principiantes. La diferencia de nivel no alteró la dinámica del grupo. A los 110 competidores registrados se sumaron cientos de personas que participaron por fuera de la competencia, lo que extendió la rodada más allá de la carrera formal.

Patinadores avanzan en fila por una calle mojada de Quer\u00e9taro en el Quer\u00e9taro Marat\u00f3n Roller 2026 Al Querétaro Maratón Roller 2026 llegaron patinadores de León, la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Cortesía Street Roller Qro.

Patinadora sonr\u00ede y hace la se\u00f1al de amor y paz junto a otros competidores con n\u00famero en el Quer\u00e9taro Marat\u00f3n Roller 2026 El Querétaro Maratón Roller nació como una forma de aprovechar las calles cerradas por el Querétaro Maratón para patinar la ciudad con libertad. Cortesía Street Roller Qro.

La lluvia llegó minutos después del arranque y no detuvo a nadie: los participantes siguieron patinando hasta el cierre.

Ganadores del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n Roller 2026 posan en el podio frente a la manta de meta Daniel Olvera ganó la rama varonil del Querétaro Maratón Roller 2026, seguido de Miguel Ramírez y Joe Arrellano; en la femenil, el podio fue para May Garcia, Karol Ledesma y Natalia Ledesma. Cortesía Street Roller Qro.

En la rama varonil, los tres lugares del podio fueron para patinadores de la Ciudad de México. Daniel Olvera ganó, Miguel Ramírez quedó en segundo lugar y Joe Arrellano en tercero. En la rama femenil, May Garcia se llevó el primer lugar, Karol Ledesma el segundo y Natalia Ledesma el tercero.

La comunidad roller ya espera la próxima edición.

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