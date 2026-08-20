Sheinbaum dice que Pemex pagó 95% de adeudos a proveedores desde 2024

La mandataria reconoció durante su visita a Tamaulipas que pequeños empresarios de esa entidad aún esperan liquidaciones de Pemex por trabajos realizados desde 2024 y posiblemente 2025.

Claudia Sheinbaum responde preguntas durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum informó que Pemex ha cubierto alrededor del 95% de sus adeudos con proveedores, aunque reconoció que aún existen pagos pendientes a pequeños empresarios de Tamaulipas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que Petróleos Mexicanos ha liquidado alrededor del 95% de los adeudos acumulados con su cadena de proveedores. Sin embargo, reconoció que en Tamaulipas persisten casos de pequeñas empresas con pagos pendientes.

"Yo creo que son muy pocos ya. Son... No me atrevo a dar un porcentaje, pero sí es 95% de los que ya fueron pagados, de la proveeduría que se había retrasado sus pagos. Y a lo mejor todavía quedan algunos en Tamaulipas", señaló la mandataria durante su conferencia matutina, luego de una visita a esa entidad.

Sheinbaum explicó que en Tamaulipas, pequeños empresarios le plantearon directamente que Pemex les adeuda pagos por trabajos realizados, sin precisar si corresponden a 2024, 2025 o el año en curso. "En caso de que hayan hecho un trabajo y que se les deba recurso, pues debe pagarse", sostuvo.

Los adeudos de Pemex a proveedores acumulados desde 2024 han representado un punto de tensión con la cadena de suministro de la empresa, que opera en estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. La presidenta no entregó cifras absolutas del monto total adeudado ni del ya liquidado, ni precisó los mecanismos o plazos para resolver los casos pendientes.

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