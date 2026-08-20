Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves el segundo modelo del proyecto Olinia: una versión de carga eléctrica cuya salida al mercado está prevista para los últimos meses de 2027. La meta de producción es de 50 mil unidades al año; durante el primer año, la planta fabricará alrededor de 10 mil vehículos.

Olinia fue anunciado en octubre de 2024 como el primer proyecto de armadora de mini vehículos eléctricos impulsado por el gobierno mexicano. En enero de 2025 fue relanzado como parte del Plan México 2025 con el objetivo de ofrecer movilidad urbana eléctrica fabricada en el país. Al momento de ese anuncio, Sheinbaum estableció que el vehículo debía ser seguro, conectarse a cualquier enchufe doméstico y contar con la mayoría de sus componentes fabricados en México.

El proyecto tiene previsto lanzar tres versiones distintas antes del cierre del sexenio: movilidad personal, de pasajeros y ahora la de carga. El modelo de carga es el segundo en presentarse públicamente.

La industria automotriz de Querétaro tiene vinculación directa con la cadena de componentes eléctricos que proyectos como Olinia buscan desarrollar. El transporte eléctrico urbano también avanza en la capital del estado, donde el sistema de buses para el primer cuadro ya tiene rutas y paradas definidas pero aún sin fecha de licitación, según informó Rotativo en marzo de 2026.

La presidenta no detalló este jueves el precio de venta del modelo de carga, la planta donde se fabricará ni los componentes que lo integran.