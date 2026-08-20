Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— El representante de México ante la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Encinas, se abstuvo de votar cuando el organismo discutió convocar a cancilleres para revisar la situación en Nicaragua.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este jueves la decisión y la fundamentó en los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
"Tiene que ver con los principios constitucionales de México. Más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión de que hubiera abstención", explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.
La mandataria no abordó si México considera que la situación en Nicaragua representa una violación a los derechos humanos ni cuál es la posición del gobierno sobre las acciones del régimen de Daniel Ortega.
La abstención en la OEA es coherente con la política exterior mexicana de los últimos dos sexenios, que ha evitado pronunciamientos directos sobre gobiernos de izquierda en la región, incluyendo Venezuela y Cuba.