México se abstuvo en la OEA sobre Nicaragua por principio constitucional

La mandataria argumentó que la Constitución establece el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, y que esa base guió la decisión del representante mexicano Alejandro Encinas.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum defendió la abstención de México en la OEA sobre Nicaragua y sostuvo que la postura responde a los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— El representante de México ante la Organización de los Estados Americanos, Alejandro Encinas, se abstuvo de votar cuando el organismo discutió convocar a cancilleres para revisar la situación en Nicaragua.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este jueves la decisión y la fundamentó en los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

"Tiene que ver con los principios constitucionales de México. Más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión de que hubiera abstención", explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria no abordó si México considera que la situación en Nicaragua representa una violación a los derechos humanos ni cuál es la posición del gobierno sobre las acciones del régimen de Daniel Ortega.

La abstención en la OEA es coherente con la política exterior mexicana de los últimos dos sexenios, que ha evitado pronunciamientos directos sobre gobiernos de izquierda en la región, incluyendo Venezuela y Cuba.

gobierno claudia sheinbaum oea nicaragua

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