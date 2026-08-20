Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— Mónica Soto anunció su renuncia como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión y dijo que Soto está en su derecho de separarse del cargo.
"Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo, y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del tribunal", comunicó Sheinbaum en su conferencia matutina de este jueves.
La mandataria señaló que la renuncia no involucra "una causa grave" y dijo desconocer si Soto tiene contemplado buscar algún cargo gubernamental. "No tengo contemplado que la ministra presidenta del TEPJF busque ocupar un cargo gubernamental", afirmó.
Soto presidió el Tribunal Electoral en uno de los periodos de mayor actividad institucional del organismo, que debió resolver impugnaciones derivadas de la reforma judicial aprobada en 2024 y de los primeros procesos de elección popular de ministros y magistrados en la historia del sistema judicial mexicano. La restructuración del poder judicial ha sido el telón de fondo político del proceso que ahora concluye con su salida.
La presidenta no precisó si el Tribunal Electoral ya tiene un proceso definido para designar a quien ocupe la presidencia del organismo ni cuáles son los plazos institucionales para esa decisión.