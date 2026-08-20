Mónica Soto renuncia al Tribunal Electoral; Sheinbaum respalda su salida

La magistrada presidenta dejó el cargo este jueves; Sheinbaum reconoció su trayectoria profesional y descartó conocer si la salida está vinculada a una posible candidatura.

Mónica Soto durante una sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mónica Soto presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral; Claudia Sheinbaum señaló que está en su derecho de dejar el cargo y dijo desconocer si la decisión está relacionada con una eventual candidatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.— Mónica Soto anunció su renuncia como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión y dijo que Soto está en su derecho de separarse del cargo.

"Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo, y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del tribunal", comunicó Sheinbaum en su conferencia matutina de este jueves.

La mandataria señaló que la renuncia no involucra "una causa grave" y dijo desconocer si Soto tiene contemplado buscar algún cargo gubernamental. "No tengo contemplado que la ministra presidenta del TEPJF busque ocupar un cargo gubernamental", afirmó.

Soto presidió el Tribunal Electoral en uno de los periodos de mayor actividad institucional del organismo, que debió resolver impugnaciones derivadas de la reforma judicial aprobada en 2024 y de los primeros procesos de elección popular de ministros y magistrados en la historia del sistema judicial mexicano. La restructuración del poder judicial ha sido el telón de fondo político del proceso que ahora concluye con su salida.

La presidenta no precisó si el Tribunal Electoral ya tiene un proceso definido para designar a quien ocupe la presidencia del organismo ni cuáles son los plazos institucionales para esa decisión.

tepjf gobierno justicia claudia sheinbaum

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