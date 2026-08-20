Fuerzas de seguridad acuerdan estrategia conjunta para Querétaro en agosto

Participaron el comandante de la XVII Zona Militar, el coordinador de la Guardia Nacional, el fiscal general del estado y el director de Protección Civil, entre otros.

Funcionarios estatales y federales reunidos en sesión de la Mesa de Paz en sala institucional de Querétaro

La Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad sesionó en agosto con representantes de seguridad, fiscalía, ejército y protección civil.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana convocó la sesión mensual de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde las instancias participantes revisaron los resultados de las acciones conjuntas implementadas para fortalecer la prevención y atención de los delitos, así como la protección de las familias queretanas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, encabezó el encuentro, en el que también se analizaron estrategias para mantener las condiciones de seguridad en el estado, de acuerdo con información de la dependencia.

El secretario de Seguridad Ciudadana Iov\u00e1n El\u00edas P\u00e9rez Hern\u00e1ndez durante la sesi\u00f3n de la Mesa de Paz en Quer\u00e9taro Iován Elías Pérez Hernández encabezó la sesión en la que se revisaron acciones conjuntas y estrategias de prevención del delito en la entidad. rotativo.com.mx

Participaron el comandante de la XVII Zona Militar, Aldo Raúl Gómez Quintero; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, Ricardo Meléndrez Cervantes; el fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández; el director general de Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, y la secretaria técnica de la Mesa de Paz, Martha Evelia Gutiérrez Grajeda.

Integrantes de la Mesa Estatal de Paz posando frente al escudo del estado de Quer\u00e9taro Autoridades estatales y federales que participaron en la sesión mensual de agosto de la Mesa de Paz en Querétaro. rotativo.com.mx

Asistieron también representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y el Centro Nacional de Inteligencia.

La reunión forma parte de las sesiones periódicas de la mesa estatal, instancia de coordinación entre autoridades locales y federales para el diseño de acciones de seguridad en la entidad.

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