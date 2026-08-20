Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana convocó la sesión mensual de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde las instancias participantes revisaron los resultados de las acciones conjuntas implementadas para fortalecer la prevención y atención de los delitos, así como la protección de las familias queretanas.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, encabezó el encuentro, en el que también se analizaron estrategias para mantener las condiciones de seguridad en el estado, de acuerdo con información de la dependencia.
Iován Elías Pérez Hernández encabezó la sesión en la que se revisaron acciones conjuntas y estrategias de prevención del delito en la entidad. rotativo.com.mx
Participaron el comandante de la XVII Zona Militar, Aldo Raúl Gómez Quintero; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, Ricardo Meléndrez Cervantes; el fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández; el director general de Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, y la secretaria técnica de la Mesa de Paz, Martha Evelia Gutiérrez Grajeda.
Autoridades estatales y federales que participaron en la sesión mensual de agosto de la Mesa de Paz en Querétaro. rotativo.com.mx
Asistieron también representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y el Centro Nacional de Inteligencia.
La reunión forma parte de las sesiones periódicas de la mesa estatal, instancia de coordinación entre autoridades locales y federales para el diseño de acciones de seguridad en la entidad.