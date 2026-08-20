Landa de Matamoros, 20 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Dirección Local Querétaro, y el municipio de Landa de Matamoros arrancaron la ampliación de la red de drenaje sanitario en la localidad de La Lagunita con una inversión de 4 millones 330 mil pesos.
La obra contempla la instalación de 920 metros lineales de tubería de PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro, así como la construcción de 20 pozos de visita para el desalojo y conducción de las aguas residuales.
La Federación aporta 40% y el municipio 60% del monto total para los trabajos de saneamientoFoto: CONAGUA
Del monto total, la Federación aportará 1 millón 732 mil pesos, equivalente al 40%, mientras que el municipio contribuirá con 2 millones 598 mil pesos, correspondiente al 60% restante.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los trabajos tienen como finalidad ampliar la cobertura de saneamiento en La Lagunita y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan esta localidad de la Sierra Gorda queretana.
La obra contempla 920 metros de tubería de PVC y 20 pozos de visita con una inversión de 4 millones 330 mil pesosFoto: CONAGUA