Inician ampliación de drenaje en La Lagunita con inversión de 4.3 mdp

La Federación aporta 40% y el municipio 60% del monto total para instalar 920 metros de tubería de PVC y 20 pozos de visita

Retroexcavadora durante los trabajos de ampliación de la red de drenaje sanitario en la localidad de La Lagunita, Landa de Matamoros

La instalación de 920 metros de tubería de PVC sanitario de 12 pulgadas buscará ampliar la cobertura de saneamiento en la localidad.

Foto: CONAGUA
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Landa de Matamoros, 20 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Dirección Local Querétaro, y el municipio de Landa de Matamoros arrancaron la ampliación de la red de drenaje sanitario en la localidad de La Lagunita con una inversión de 4 millones 330 mil pesos.

La obra contempla la instalación de 920 metros lineales de tubería de PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro, así como la construcción de 20 pozos de visita para el desalojo y conducción de las aguas residuales.

Vista de la calle de La Lagunita donde se realizar\u00e1 la ampliaci\u00f3n de la red de drenaje sanitario en Landa de Matamoros La Federación aporta 40% y el municipio 60% del monto total para los trabajos de saneamientoFoto: CONAGUA

Del monto total, la Federación aportará 1 millón 732 mil pesos, equivalente al 40%, mientras que el municipio contribuirá con 2 millones 598 mil pesos, correspondiente al 60% restante.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los trabajos tienen como finalidad ampliar la cobertura de saneamiento en La Lagunita y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan esta localidad de la Sierra Gorda queretana.

Representantes de Conagua y del municipio de Landa de Matamoros durante el arranque de la ampliaci\u00f3n de la red de drenaje sanitario en La Laguni La obra contempla 920 metros de tubería de PVC y 20 pozos de visita con una inversión de 4 millones 330 mil pesosFoto: CONAGUA

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