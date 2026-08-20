PAN conmemora 35 años de su primer triunfo electoral en San Juan del Río

El 18 de agosto de 1991 la ciudadanía votó por primera vez por Acción Nacional en San Juan del Río, municipio que se convertiría en el único del estado con una junta de agua municipalizada, logro atribuido a ese primer cabildo encabezado por Salvador Olvera.

Bibiana Rodríguez, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en San Juan del Río, durante una entrevista.

Bibiana Rodríguez anunció que el PAN realizará actos conmemorativos en octubre por los 35 años de su primer triunfo electoral en San Juan del Río, ocurrido el 18 de agosto de 1991.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El Partido Acción Nacional conmemoró el 35 aniversario de su primer triunfo electoral en San Juan del Río, ocurrido el 18 de agosto de 1991, cuando la ciudadanía votó por primera vez por el partido en el municipio y en todo el estado de Querétaro.

La presidenta del Comité Directivo Municipal, Bibiana Rodríguez, anunció que entre el 17 y el 23 de octubre se realizarán eventos conmemorativos para revisar la historia, el presente y el futuro del partido en el municipio.

Rodríguez encabezó una primera reunión interna el pasado 18 de agosto en torno a la efeméride y destacó como legado central de ese primer gobierno el haber convertido a San Juan del Río en el único municipio del estado con una junta de agua municipalizada, logro que atribuyó al trabajo del cabildo encabezado por Salvador Olvera.

"Eso fue gracias al trabajo de aquellos hombres encabezados por Salvador Olvera y todo ese cabildo que se conformó en ese momento", afirmó.

La dirigente señaló que a lo largo de 35 años el municipio ha tenido siete gobiernos municipales panistas y sostuvo que, pese a errores reconocidos, el partido "tiene una historia que se ha escrito a lo largo de estos años". Indicó que el padrón de militantes activos supera los 1,400 afiliados y que en el proceso electoral de 2024 el PAN obtuvo más de 55 mil votos en el municipio, cifra que consideró una muestra de la simpatía ciudadana hacia el partido.

Rodríguez subrayó que el objetivo del partido de cara al proceso electoral de 2027 es superar esa marca. Acción Nacional, dijo, "sigue arbolando su lema de construir una patria ordenada y generosa y sobre todo una vida mejor y más digna para todos".

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