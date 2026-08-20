San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El Partido Acción Nacional conmemoró el 35 aniversario de su primer triunfo electoral en San Juan del Río, ocurrido el 18 de agosto de 1991, cuando la ciudadanía votó por primera vez por el partido en el municipio y en todo el estado de Querétaro.
La presidenta del Comité Directivo Municipal, Bibiana Rodríguez, anunció que entre el 17 y el 23 de octubre se realizarán eventos conmemorativos para revisar la historia, el presente y el futuro del partido en el municipio.
Rodríguez encabezó una primera reunión interna el pasado 18 de agosto en torno a la efeméride y destacó como legado central de ese primer gobierno el haber convertido a San Juan del Río en el único municipio del estado con una junta de agua municipalizada, logro que atribuyó al trabajo del cabildo encabezado por Salvador Olvera.
"Eso fue gracias al trabajo de aquellos hombres encabezados por Salvador Olvera y todo ese cabildo que se conformó en ese momento", afirmó.
La dirigente señaló que a lo largo de 35 años el municipio ha tenido siete gobiernos municipales panistas y sostuvo que, pese a errores reconocidos, el partido "tiene una historia que se ha escrito a lo largo de estos años". Indicó que el padrón de militantes activos supera los 1,400 afiliados y que en el proceso electoral de 2024 el PAN obtuvo más de 55 mil votos en el municipio, cifra que consideró una muestra de la simpatía ciudadana hacia el partido.
Rodríguez subrayó que el objetivo del partido de cara al proceso electoral de 2027 es superar esa marca. Acción Nacional, dijo, "sigue arbolando su lema de construir una patria ordenada y generosa y sobre todo una vida mejor y más digna para todos".