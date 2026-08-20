Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- Un equipo multidisciplinario del Hospital General de Zona No. 27 "Tlatelolco" del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó la primera procuración multiorgánica de 2026, tras la muerte encefálica de una joven de 27 años que presentó un cuadro de epilepsia. La familia autorizó la donación. De ese acto surgieron cinco beneficios directos distribuidos a cuatro instituciones del sistema de salud mexicano.
El doctor José Luis Rodríguez Cruz, director del nosocomio, explicó que una vez confirmado el diagnóstico de muerte encefálica se estableció comunicación con los familiares para solicitar su autorización. Al conocer la voluntad de la familia y las condiciones clínicas de la paciente, el hospital activó el protocolo correspondiente.
Un equipo multidisciplinario del HGZ No. 27 intervino en la procuración de hígado, ambos riñones, córneas y tejido óseo, distribuidos posteriormente a cuatro instituciones del sistema de salud.Foto: IMSS
El resultado fue concreto: hígado, ambos riñones, córneas y tejido óseo. El hígado fue enviado al Centro Médico Naval de la Secretaría de la Marina; los riñones, al Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"; las córneas, al Banco de Córneas del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, y el tejido óseo, al Banco del Centro de Tejidos del Estado de México.
El personal médico y paramédico del HGZ 27 formó un pasillo y aplaudió el paso de la camilla cuando la paciente salía de pabellones rumbo al quirófano para la procuración. Los ramos de rosas blancas que acompañaban la camilla completaban la escena.
El doctor José Luis Rodríguez Cruz, director del HGZ No. 27 "Tlatelolco" del IMSS, llamó a la población a expresar en vida su voluntad de donar órganos para que la familia conozca esa decisión llegado el momento.Foto: IMSS
El Dr. Rodríguez Cruz hizo un llamado a la población a conversar en familia sobre la voluntad de donar: "En vida debemos comunicar nuestro deseo de donar para que, llegado el momento, nuestra familia conozca nuestra voluntad y podamos transmitir esa generosidad a otras personas."