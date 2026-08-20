Familia autoriza donación y hospital IMSS obtiene cinco órganos de joven

Hígado, riñones, córneas y tejido óseo fueron distribuidos al Hospital General de México, el Centro Médico Naval y otros establecimientos de salud

Personal médico del IMSS forma pasillo de honor y aplaude el paso de la camilla en la primera procuración multiorgánica de 2026

El equipo del HGZ No. 27 del IMSS rindió homenaje a la donante mientras era trasladada al quirófano para la procuración de hígado, riñones, córneas y tejido óseo.

Foto: IMSS
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- Un equipo multidisciplinario del Hospital General de Zona No. 27 "Tlatelolco" del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó la primera procuración multiorgánica de 2026, tras la muerte encefálica de una joven de 27 años que presentó un cuadro de epilepsia. La familia autorizó la donación. De ese acto surgieron cinco beneficios directos distribuidos a cuatro instituciones del sistema de salud mexicano.

El doctor José Luis Rodríguez Cruz, director del nosocomio, explicó que una vez confirmado el diagnóstico de muerte encefálica se estableció comunicación con los familiares para solicitar su autorización. Al conocer la voluntad de la familia y las condiciones clínicas de la paciente, el hospital activó el protocolo correspondiente.

Cirujanos del IMSS concentrados durante la procuraci\u00f3n multiorg\u00e1nica realizada en el HGZ No. 27 Tlatelolco en 2026 Un equipo multidisciplinario del HGZ No. 27 intervino en la procuración de hígado, ambos riñones, córneas y tejido óseo, distribuidos posteriormente a cuatro instituciones del sistema de salud.Foto: IMSS

El resultado fue concreto: hígado, ambos riñones, córneas y tejido óseo. El hígado fue enviado al Centro Médico Naval de la Secretaría de la Marina; los riñones, al Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"; las córneas, al Banco de Córneas del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, y el tejido óseo, al Banco del Centro de Tejidos del Estado de México.

El personal médico y paramédico del HGZ 27 formó un pasillo y aplaudió el paso de la camilla cuando la paciente salía de pabellones rumbo al quirófano para la procuración. Los ramos de rosas blancas que acompañaban la camilla completaban la escena.

El doctor Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Cruz, director del HGZ No. 27 del IMSS, en entrevista sobre la primera procuraci\u00f3n multiorg\u00e1nica de 2026 El doctor José Luis Rodríguez Cruz, director del HGZ No. 27 "Tlatelolco" del IMSS, llamó a la población a expresar en vida su voluntad de donar órganos para que la familia conozca esa decisión llegado el momento.Foto: IMSS

El Dr. Rodríguez Cruz hizo un llamado a la población a conversar en familia sobre la voluntad de donar: "En vida debemos comunicar nuestro deseo de donar para que, llegado el momento, nuestra familia conozca nuestra voluntad y podamos transmitir esa generosidad a otras personas."

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