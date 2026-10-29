Condenan a tres hombres por agredir a adultos mayores en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca obtuvo sentencias de nueve años y seis meses para cada uno por violencia familiar física y psicoemocional contra dos adultos mayores.

Dos retratos de hombres con el rostro cubierto por una barra negra, difundidos por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Imágenes proporcionadas por la FGEO.

Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 29, 2026
Mariana Torres García

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Oaxaca, 29 de octubre de 2026.- Tres hombres fueron condenados a nueve años y seis meses de prisión cada uno por violencia familiar contra dos adultos mayores en la Sierra de Flores Magón.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo sentencias condenatorias contra Hernán V.M., Juan A.V.M. y Juan R.V.M., por lo que las penas suman 28 años y seis meses.

El delito fue violencia familiar, en sus modalidades física y psicoemocional. Los hechos ocurrieron el 25 de junio de 2024 en Coápam de Guerrero, comunidad del municipio de Concepción Pápalo, en el distrito de San Juan Bautista Cuicatlán.

Según las investigaciones, esa tarde una de las víctimas fue sacada de su domicilio. La golpearon y la subieron a una camioneta, donde la ataron de pies y manos con una cuerda.

Durante los mismos hechos, la segunda víctima fue sujetada del cuello y presionada con fuerza. Le faltó el aire y su vida estuvo en riesgo, de acuerdo con la Fiscalía.

La Vicefiscalía General de Control Regional asumió la investigación. Una vez integrada la carpeta, presentó las pruebas ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Tras valorarlas, el tribunal dictó sentencia condenatoria contra los tres hombres. Impuso nueve años y seis meses de prisión a cada uno, además de una multa económica.

La FGEO señaló que su objetivo es garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y promover la reparación integral del daño, en particular en casos de violencia contra personas adultas mayores.

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