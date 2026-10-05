Oaxaca, 5 de octubre de 2026.- Un hombre identificado como I.B.M., alias El Chata, fue sentenciado a 23 años y cuatro meses de prisión por homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, por un disparo de escopeta efectuado en 2019 al interior de una tienda de Huautla de Jiménez, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con la causa penal, el ataque ocurrió el 27 de abril de 2019 en una tienda de la avenida Juárez, en la colonia Plan de Salida, a la altura de la desviación que conduce a la comunidad de San Andrés Hidalgo, en la región de la Cañada.

Las investigaciones establecieron que I.B.M. estaba en el lugar con otras personas. Se colocó en la entrada del establecimiento, habría amenazado de muerte a la víctima y después le disparó con una escopeta.

Por la agresión, la víctima sufrió lesiones en el abdomen y la amputación del dedo índice de la mano derecha, heridas que pusieron en peligro su vida.

La FGEO investigó el caso a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, que lo llevó ante la autoridad judicial.

Tras analizar las pruebas que la Fiscalía presentó y desahogó en la audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia condenatoria e impuso el pago de la reparación del daño.