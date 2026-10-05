Disautonomía: IMSS Querétaro reporta 80% menos dosis de fármacos

El proyecto de una médica residente del Hospital General Regional No. 1 del IMSS se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología, en Múnich.

Médica con bata blanca junto a un monitor de signos vitales y un paciente; rehabilitación cardiaca y disautonomía

El estudio reunió a 104 pacientes durante seis meses, con un equipo de personal médico, de enfermería y rehabilitadores cardiacos.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 05, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- Pacientes con disautonomía que recibieron rehabilitación cardiaca como complemento de su tratamiento farmacológico lograron disminuir 80% la dosis inicial de ese tratamiento al finalizar el estudio, de acuerdo con los resultados de un proyecto de investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro.

El proyecto, desarrollado por Alexandra Contreras Lugo, médica residente de segundo año del Curso de Especialización en Medicina Interna del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del IMSS, se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología 2026, en Múnich, Alemania. El estudio reunió a 104 pacientes durante seis meses.

La disautonomía es una alteración del sistema nervioso autónomo que afecta la regulación de funciones como la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la digestión.

El objetivo del proyecto es que los derechohabientes con diagnóstico de disautonomía reciban rehabilitación cardiaca como complemento del tratamiento farmacológico, para mejorar su calidad de vida y reducir tanto la dosis de medicamentos como sus posibles efectos secundarios.

“Trabajamos con una innovación en materia de cardiología, la cual está disponible en el Instituto que es la rehabilitación cardiaca”, afirmó Contreras Lugo.

De acuerdo con los resultados, la rehabilitación cardiaca contribuyó a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a disminuir sus síntomas. La médica explicó que el uso prolongado de los fármacos reduce la tolerancia al ejercicio y la adaptabilidad de los pulmones y el corazón ante las condiciones a las que se expone el paciente.

Contreras Lugo calificó el resultado como “un logro maravilloso” para los pacientes, que “hicieron la mayor parte del trabajo”. Se comprometieron a asistir a sus sesiones y a exponer su cuerpo al esfuerzo máximo hasta llegar a su meta.

La médica agradeció y reconoció el trabajo del equipo multidisciplinario integrado por personal médico, de enfermería y rehabilitadores cardiacos, que atendió a los pacientes para que alcanzaran sus objetivos.

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