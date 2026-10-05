Cateos en Iztapalapa y Tláhuac dejan siete detenidos

Cinco fueron detenidos en tres inmuebles de la colonia José López Portillo y dos en flagrancia en San Antonio, con dos réplicas de armas aseguradas.

Lámina oficial con siete personas detenidas, con los ojos cubiertos, en cateos por narcomenudeo en Iztapalapa y Tláhuac

Siete personas fueron detenidas: cinco en tres inmuebles de la colonia José López Portillo y dos en flagrancia en San Antonio, Iztapalapa. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 05, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 5 de octubre de 2026.- Siete personas fueron detenidas en Iztapalapa dentro de un despliegue que incluyó siete cateos en esa alcaldía y en Tláhuac, informaron las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México. Los agentes aseguraron dos réplicas de armas de fuego y dosis de narcóticos.

Los cateos salieron de labores de inteligencia e investigación.

Esas labores permitieron identificar siete domicilios utilizados para actividades relacionadas con el narcomenudeo. Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de Control las órdenes de cateo correspondientes, que se ejecutaron en un despliegue simultáneo.

En él participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (Fiscalía CDMX) de la capital.

En un inmueble de la calle 2, colonia José López Portillo, en Iztapalapa, los agentes aseguraron 22 envoltorios con aparente cocaína, siete más con una sustancia conocida como “piedra”, cinco envoltorios con una sustancia sólida y dos dispositivos móviles. Ahí fueron detenidos una mujer de 35 años y un hombre de 48.

En otro domicilio de la misma colonia, en la calle 14, aseguraron dos réplicas de armas de fuego, 18 bolsas con marihuana, 48 bolsitas con sustancias sólidas de apariencia cristalina y cuatro teléfonos celulares. Un hombre de 42 años fue detenido.

Un tercer inmueble, en la calle 4 de esa colonia, dejó 25 bolsas con un vegetal verde con las características de la marihuana, una bolsa con la misma sustancia a granel, 24 bolsas con narcótico y 17 bolsas con aparente cocaína. Dos hombres, de 37 y 22 años, fueron detenidos.

Los otros cuatro cateos se realizaron en las colonias José López Portillo y Valle de San Lorenzo, en Iztapalapa, y en la colonia Área Rural, en Tláhuac.

De manera paralela, en la colonia San Antonio, también en Iztapalapa, los efectivos detuvieron en flagrancia a una mujer de 29 años y a un hombre de 31, quienes tenían en su poder 139 dosis de narcóticos, una motocicleta y una motoneta. Con ellos suman siete los detenidos: cinco en los tres inmuebles de la colonia José López Portillo y dos en San Antonio.

A las siete personas les fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los detenidos están relacionados con una célula delictiva dedicada a la venta, distribución y almacenamiento de narcóticos, con operación en la zona oriente de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

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