Detienen a dos hombres con 100 envoltorios en Nezahualcóyotl

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México los inspeccionaron tras notar una actitud evasiva cuando intentaban abordar un vehículo.

Dos hombres con los ojos cubiertos por barra negra, detenidos en Nezahualcóyotl por posibles delitos contra la salud

Dos hombres fueron presentados ante la autoridad competente tras su detención en la colonia Campestre Guadalupana, con 100 envoltorios asegurados. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 05, 2026
Mariana Torres García

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Estado de México, 5 de octubre de 2026.- Dos hombres fueron detenidos en la colonia Campestre Guadalupana con 100 envoltorios con una sustancia con características similares a la cocaína, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Como parte de las acciones operativas que la SSEM desarrolla en coordinación con la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, sus elementos realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron a dos hombres que, ante su presencia, mostraron una actitud evasiva mientras intentaban abordar un vehículo.

Esa actitud generó una sospecha objetiva razonada, según la SSEM.

Los elementos se identificaron y solicitaron una inspección a los dos hombres y al vehículo.

En la revisión localizaron 100 envoltorios de papel con polvo y piedra blanca con características similares a la cocaína, cuatro teléfonos celulares, 11,920 pesos en efectivo y un billete de 100 dólares.

Por su posible participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud, la SSEM detuvo a Alejandro “N” y Andrés “N”.

Ambos, junto con los indicios y el vehículo, fueron trasladados y presentados ante la autoridad competente, a la que corresponde determinar su situación jurídica.

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