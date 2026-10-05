Cd. de México (SEMlac).- Cuando se abrieron las discusiones sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la Red Nacional de Refugios, A.C. (RNR) exigió garantizar recursos suficientes, progresivos, transparentes y oportunos para los refugios que protegen, acompañan y promueven la autonomía de las mujeres víctimas de violencias y a sus hijas e hijos.

La RNR considera válida la exigencia, pues conoce desde los territorios lo que viven los hogares en México. Entre enero y agosto de este año, 6.084 mujeres, niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por la RNR.

Mientras en la Cámara de Diputados se desarrollan las mesas de análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, la RNR participa con propuestas concretas para fortalecer el presupuesto de Refugios y realiza simultáneamente su XIII Foro Internacional "De la Protección a la Autonomía".

Los datos del Sistema de Información e Indicadores de la RNR (SIILGE) muestran además que 84 por ciento de las niñas, niños y adolescentes atendidos fueron agredidos por la misma persona que ejercía violencia contra su madre. Asimismo, 43 por ciento de los agresores utilizó armas y 37 por ciento tenía antecedentes penales, datos que permiten dimensionar los niveles de riesgo que enfrentan muchas de las mujeres y familias que requieren protección especializada.

"Los refugios salvan vidas, pero nuestra responsabilidad no termina cuando una mujer está a salvo. La protección abre el camino para recuperar derechos, tomar decisiones y construir una vida libre de violencias. Para hacerlo posible se necesitan recursos, vivienda, salud, justicia, cuidados, autonomía económica y redes. Garantizar derechos también significa garantizar presupuestos", señaló Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios.

Un presupuesto que crece menos que la inflación

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 propone 518,4 millones de pesos (aproximadamente 30.5 millones de dólares estadounidenses) para Refugios, apenas 0,66 por ciento más que en 2026. La RNR advierte que este crecimiento se encuentra por debajo de la inflación proyectada de tres por ciento, por lo que no preserva el poder adquisitivo de los recursos y representa un riesgo para sostener la capacidad de atención especializada.

La insuficiencia presupuestaria tiene consecuencias concretas: limita la posibilidad de sostener equipos especializados, responder al incremento de la demanda y ampliar la cobertura territorial de espacios destinados a proteger la vida y acompañar procesos de restitución de derechos.

Presupuesto destinado a enfrentar la violencia de género

La RNR también ha advertido sobre el riesgo de falta de trazabilidad del recurso, pues este aparece distribuido en diferentes anexos presupuestarios; por ello, demanda una identificación clara y verificable de cuánto se destina efectivamente a Refugios.

Seis demandas al proceso presupuestario

La RNR lleva seis demandas concretas al proceso presupuestario 2027. En las mesas de análisis del PPEF 2027 en la Cámara de Diputados, ha presentado preocupaciones y propuestas construidas desde la experiencia directa de los espacios de protección.

En ese sentido, plantea seis prioridades: garantizar un incremento real por encima de la inflación; preservar el poder adquisitivo de los recursos; identificar a Refugios como una partida única y trazable; ampliar su reconocimiento dentro del sistema de cuidados; evitar reducciones en honorarios del personal especializado; y fortalecer transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

La suficiencia y continuidad de los recursos para Refugios debe asumirse como una obligación de derechos humanos, afirmó Wendy Figueroa Morales.

La suficiencia y continuidad de los recursos para Refugios debe asumirse como una obligación de derechos humanos, afirmó Wendy Figueroa Morales. Foto: Foto: Tomada del perfil en Instagram de la Red Nacional de Refugios

"No estamos hablando solamente de cifras presupuestarias. Cuando un recurso pierde capacidad real o llega tarde, las consecuencias se trasladan a mujeres, niñas y niños que necesitan protección. La suficiencia y continuidad de los recursos para Refugios debe asumirse como una obligación de derechos humanos, no como una decisión discrecional de cada ejercicio fiscal", afirmó Wendy Figueroa Morales.

En busca de una agenda regional

Mientras la RNR participa en la discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados, desarrolló paralelamente el XIII Foro Internacional "De la Protección a la Autonomía: Una agenda regional para garantizar los derechos humanos de las mujeres", el 30 de septiembre, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

Durante la mañana, el Foro reunió voces de organismos internacionales, organizaciones feministas, sociedad civil, espacios especializados de protección, política fiscal, filantropía, cooperación y defensa de los derechos de las mujeres.

En el encuentro participaron Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI); Sara Raquel Rodríguez, del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Dosia Calderón Maydon, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) México; Alejandra Alzérreca, de la Oficina Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe; la diputada federal Anayeli Muñoz Moreno, y Marcela Buzo, de Hispanics in Philanthropy (HIP), entre otras participantes nacionales e internacionales.

El Foro colocó también en el centro la voz de Cristina, mujer sobreviviente acompañada por la Red Nacional de Refugios (RNR), quien compartió desde su propia experiencia una reflexión sobre el tránsito de la protección hacia la autonomía.

Las conversaciones abordaron las brechas entre las obligaciones internacionales asumidas por los Estados y las respuestas que reciben las mujeres sobrevivientes; la necesidad de sistemas integrales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes; las condiciones materiales para transitar de la protección hacia una vida autónoma; la autonomía corporal y digital; la accesibilidad y los derechos de las mujeres con discapacidad y el papel de la política fiscal, la transparencia y la rendición de cuentas.

El bloque de alto nivel concluyó con un posicionamiento con miras a una Agenda Regional Feminista rumbo a la 71.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW71, por sus siglas en inglés). En él participaron Marcela Buzo, de Hispanics in Philanthropy (HIP), y Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR. Posteriormente se realizó el cierre artístico feminista a cargo de Prania Esponda.

Del Laboratorio Feminista a la Cámara de Diputados y a la CSW71

Por la tarde, el XIII Foro Internacional continuó con el Laboratorio Feminista de Incidencia Regional, un espacio cerrado de trabajo y cocreación entre organizaciones de México y de otros países de América Latina.

El Laboratorio trabajó alrededor de cuatro ejes: garantizar, sostener, incidir y transformar. Los planteamientos relacionados con el PEF 2027 y el financiamiento de los derechos de las mujeres fueron sistematizados por la RNR y entregados a la Cámara de Diputados, mientras que los acuerdos de alcance regional alimentaron una Agenda Regional Feminista rumbo a la CSW71.

"Queremos que lo construido en este Foro tenga consecuencias concretas: lo relacionado con el presupuesto 2027 en materia de derechos humanos de las mujeres irá a la Cámara de Diputados, y las propuestas regionales seguirán su ruta rumbo a la CSW71", afirmó Figueroa Morales.

La RNR sostuvo que garantizar la autonomía de las mujeres exige conectar los marcos de derechos humanos con decisiones públicas concretas: presupuestos suficientes, protección especializada, vivienda, salud integral, cuidados, justicia, autonomía económica, accesibilidad, participación y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

"La protección hace posible la autonomía, y la autonomía permite que esa protección se convierta en una vida libre de violencias y con derechos. Por eso hoy, desde la Cámara de Diputados y desde este Foro Internacional, nuestra exigencia es la misma: que los derechos de las mujeres se traduzcan en decisiones, políticas y presupuestos capaces de sostener la vida", insistió Figueroa Morales.

La RNR exigió políticas públicas con presupuesto suficiente, progresivo, transparente y con perspectiva de género, que garanticen protección inmediata y condiciones reales para que todas las mujeres y niñas ejerzan sus derechos y vivan con autonomía, dignidad y libertad.