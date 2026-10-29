Felifer Macías recorre verbena de Día de Muertos en Querétaro

El presidente municipal asistió al quinto concurso de catrinas y altares del SNTE Sección 24, donde maestras y maestros convivieron con sus familias.

Felifer Macías posa sonriente junto a integrantes del SNTE Sección 24 con catrinas y coronas de cempasúchil, frente a un fondo de la Verbena Magisterial.
  • Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la Quinta Verbena Magisterial del SNTE Sección 24.
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 29, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Con altares levantados por las regiones que integran los 18 municipios del estado y un concurso de catrinas con participantes del propio magisterio, el SNTE Sección 24 Querétaro celebró su Quinta Verbena Magisterial, a la que asistió el presidente municipal, Felifer Macías.

En el quinto concurso de catrinas y altares, en el que participaron integrantes de la organización sindical, Macías enalteció las tradiciones de Día de Muertos.

Felifer Mac\u00edas con dos hombres y catrinas y un charro catrino ante el fondo \u201cNuestra Cultura Nos Une\u201d del SNTE Secci\u00f3n 24. El alcalde con integrantes del magisterio y participantes del concurso de catrinas. rotativo.com.mx

Después recorrió los altares expuestos por las distintas regiones de los 18 municipios de Querétaro. Lo acompañaron el secretario general del SNTE Sección 24, Francisco Ramírez Labra, y la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

La verbena tuvo lugar en las instalaciones de la Sección 24 del SNTE y se planteó un doble propósito: rendir homenaje a quienes ya no están, pero cuyo recuerdo permanece en la memoria de la organización, y preservar las tradiciones de Día de Muertos.

Vista cenital de un tapete de semillas y granos rodeado de flor de cempas\u00fachil, con el letrero \u201cAltar de Muertos Mujer SNTE Quer\u00e9taro\u201d. Altar de Muertos expuesto durante la Quinta Verbena Magisterial del SNTE Sección 24. rotativo.com.mx

Para ello, maestras y maestros acudieron en compañía de sus familias y compartieron una jornada de cultura, tradición y convivencia.

queretaro gobierno mujer dia de muertos

Reciente

Detenido con rostro difuminado junto a agentes de la PID y de la Fiscalía del Estado de México por tentativa de feminicidio
Querétaro

Detienen en El Marqués a buscado por tentativa de feminicidio

Policías municipales lo aseguraron en Ciudad Maderas y lo entregaron a la PID, que cumplimentó la orden de aprehensión vigente en el Estado de México.

Ilustración conceptual de aspirantes del PAN en San Juan del Río: una lupa sobre la escalera de cargos que lleva a una urna
Querétaro

San Juan del Río: el PAN y la tentación de repartir candidaturas desde el poder

Seis personas posan en el escenario bajo la pantalla del encuentro iberoamericano de gestión cultural en la Ciudad de México
México

Concluye en CDMX encuentro de gestión cultural con 66 prácticas

Instituciones, especialistas y agentes culturales compartieron experiencias en el Centro Cultural de España en México y el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, responde a preguntas de reporteros sobre el plantón en la UAQ
Querétaro

Kuri evita especular sobre intereses políticos en plantón de UAQ

El gobernador Mauricio Kuri González evitó señalar si hay intereses políticos detrás de las manifestaciones y prefirió no entorpecer posibles soluciones.