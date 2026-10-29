Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Con altares levantados por las regiones que integran los 18 municipios del estado y un concurso de catrinas con participantes del propio magisterio, el SNTE Sección 24 Querétaro celebró su Quinta Verbena Magisterial, a la que asistió el presidente municipal, Felifer Macías.
En el quinto concurso de catrinas y altares, en el que participaron integrantes de la organización sindical, Macías enalteció las tradiciones de Día de Muertos.
El alcalde con integrantes del magisterio y participantes del concurso de catrinas. rotativo.com.mx
Después recorrió los altares expuestos por las distintas regiones de los 18 municipios de Querétaro. Lo acompañaron el secretario general del SNTE Sección 24, Francisco Ramírez Labra, y la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.
La verbena tuvo lugar en las instalaciones de la Sección 24 del SNTE y se planteó un doble propósito: rendir homenaje a quienes ya no están, pero cuyo recuerdo permanece en la memoria de la organización, y preservar las tradiciones de Día de Muertos.
Altar de Muertos expuesto durante la Quinta Verbena Magisterial del SNTE Sección 24. rotativo.com.mx
Para ello, maestras y maestros acudieron en compañía de sus familias y compartieron una jornada de cultura, tradición y convivencia.