San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- La Cabalgata de Día de Muertos provocará cierres viales en San Juan del Río desde las 5:00 de la tarde, en Paseo de la Venta y en Avenida Juárez, por lo que las autoridades municipales pidieron a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternas.



De acuerdo con el aviso publicado en la página oficial del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, los cierres se aplicarán de forma escalonada: a las 5:00 de la tarde en Paseo de la Venta; a las 6:00 de la tarde en Avenida Juárez, en ambos sentidos; y a las 7:00 de la tarde en Avenida Juárez, en la esquina con Miguel Hidalgo.

Las autoridades pidieron anticipar los traslados y elegir rutas alternas durante la cabalgata. rotativo.com.mx

Se pidió a la ciudadanía anticipar sus traslados, elegir vías alternas y atender las indicaciones de los elementos de seguridad que brindan apoyo vial durante el recorrido.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) participará en la orientación de los conductores y en el apoyo a la circulación mientras se desarrolle la cabalgata.

La cabalgata ecuestre, que se estrenó el año pasado, forma parte de la programación del Festival de Día de Muertos de San Juan del Río.

Por separado, del 31 de octubre al 2 de noviembre la SSPM mantendrá un operativo de seguridad con más de 80 elementos que supervisan el tránsito peatonal y vehicular en las inmediaciones de los panteones.



