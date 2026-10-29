Macías descarta espacios nuevos para artesanos en Querétaro

Felifer Macías Olvera afirmó que la discusión de la mañana entre dos grupos de artesanos ya está en mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, habla en un podio con dos micrófonos sobre los artesanos del Centro Histórico.

El presidente municipal aseguró que solo se instalarán los espacios que cada año se destinan a Día de Muertos y que no habrá permisos extraordinarios para artesanos en el Centro Histórico.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 29, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 29 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, descartó que se vayan a abrir espacios nuevos o permisos extraordinarios para artesanos en el Centro Histórico durante la temporada de Día de Muertos, y aseguró que el Municipio no cederá a presiones ni a la toma de calles.

Sobre la discusión que se registró durante la mañana entre dos grupos de artesanos, el alcalde dijo que en este momento ya no hay ningún problema, pues el asunto quedó en una mesa de trabajo entre ambos grupos y la Secretaría de Gobierno municipal.

Explicó que lo único que se instala son los espacios que cada año se destinan a esta temporada, pensados para artesanos y no para el ambulantaje. Fuera de ellos, afirmó, no habrá más lugares ni autorizaciones especiales.

De acuerdo con el alcalde, por lo general son cinco grupos los que participan: tres o cuatro colaboran con la autoridad y uno o dos no lo hacen. Sostuvo que, aun así, el orden en la zona está contenido y que habrá vigilancia permanente.

Macías Olvera advirtió que existen mecanismos jurídicos, tanto ante la Fiscalía como de carácter administrativo, para actuar contra los líderes que utilicen a los comerciantes con fines políticos.

El alcalde recordó que el fin de semana llegará una afluencia importante de visitantes al Centro Histórico por el Día de Muertos. Invitó a la población a apoyar el comercio local en un entorno ordenado.

queretaro gobierno artesanos felifer macias

Reciente

Detenido con rostro difuminado junto a agentes de la PID y de la Fiscalía del Estado de México por tentativa de feminicidio
Querétaro

Detienen en El Marqués a buscado por tentativa de feminicidio

Policías municipales lo aseguraron en Ciudad Maderas y lo entregaron a la PID, que cumplimentó la orden de aprehensión vigente en el Estado de México.

Ilustración conceptual de aspirantes del PAN en San Juan del Río: una lupa sobre la escalera de cargos que lleva a una urna
Querétaro

San Juan del Río: el PAN y la tentación de repartir candidaturas desde el poder

Seis personas posan en el escenario bajo la pantalla del encuentro iberoamericano de gestión cultural en la Ciudad de México
México

Concluye en CDMX encuentro de gestión cultural con 66 prácticas

Instituciones, especialistas y agentes culturales compartieron experiencias en el Centro Cultural de España en México y el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, responde a preguntas de reporteros sobre el plantón en la UAQ
Querétaro

Kuri evita especular sobre intereses políticos en plantón de UAQ

El gobernador Mauricio Kuri González evitó señalar si hay intereses políticos detrás de las manifestaciones y prefirió no entorpecer posibles soluciones.