Querétaro, 29 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, descartó que se vayan a abrir espacios nuevos o permisos extraordinarios para artesanos en el Centro Histórico durante la temporada de Día de Muertos, y aseguró que el Municipio no cederá a presiones ni a la toma de calles.
Sobre la discusión que se registró durante la mañana entre dos grupos de artesanos, el alcalde dijo que en este momento ya no hay ningún problema, pues el asunto quedó en una mesa de trabajo entre ambos grupos y la Secretaría de Gobierno municipal.
Explicó que lo único que se instala son los espacios que cada año se destinan a esta temporada, pensados para artesanos y no para el ambulantaje. Fuera de ellos, afirmó, no habrá más lugares ni autorizaciones especiales.
De acuerdo con el alcalde, por lo general son cinco grupos los que participan: tres o cuatro colaboran con la autoridad y uno o dos no lo hacen. Sostuvo que, aun así, el orden en la zona está contenido y que habrá vigilancia permanente.
Macías Olvera advirtió que existen mecanismos jurídicos, tanto ante la Fiscalía como de carácter administrativo, para actuar contra los líderes que utilicen a los comerciantes con fines políticos.
El alcalde recordó que el fin de semana llegará una afluencia importante de visitantes al Centro Histórico por el Día de Muertos. Invitó a la población a apoyar el comercio local en un entorno ordenado.