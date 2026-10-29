Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala, una obra que, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), elimina esperas de entre 30 y 50 minutos en las intersecciones del corredor Puebla-Apizaco, por el que circulan en promedio 54 mil vehículos al día.
El acto se hizo por enlace entre Palacio Nacional y Tlaxcala, durante la conferencia matutina.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el distribuidor requirió una inversión de 663 millones de pesos y generó 2,220 empleos. La obra tiene una longitud de 1.2 kilómetros y cuatro carriles de circulación.
De acuerdo con la Presidencia, beneficiará a más de 73 mil habitantes, con un ahorro de 30 minutos en el traslado. La Presidencia plantea que también facilitará el transporte de mercancías y fortalecerá la actividad comercial, artesanal e industrial de la región.
Sheinbaum ubicó el distribuidor entre las obras viales que su gobierno construye: “Es uno de los 402 puentes y distribuidores viales que estamos haciendo”, destacó.
Un día antes, recordó, el enlace fue con Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, agradeció a la Presidenta el respaldo para construir el distribuidor en Santa Ana Chiautempan y subrayó que se trata de un nodo neurálgico para el comercio del estado, reconocido por la producción y venta tradicional de sarapes, toallas y cobertores.