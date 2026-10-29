Inauguran distribuidor vial de 663 mdp en Chiautempan, Tlaxcala

La obra, de 1.2 kilómetros y cuatro carriles, generó 2,220 empleos y opera en un corredor con 54 mil vehículos diarios, según la SICT.

Claudia Sheinbaum Pardo sonríe en el podio durante la inauguración del distribuidor vial Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró por enlace desde Palacio Nacional el distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan, que requirió una inversión de 663 millones de pesos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 29, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala, una obra que, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), elimina esperas de entre 30 y 50 minutos en las intersecciones del corredor Puebla-Apizaco, por el que circulan en promedio 54 mil vehículos al día.

El acto se hizo por enlace entre Palacio Nacional y Tlaxcala, durante la conferencia matutina.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el distribuidor requirió una inversión de 663 millones de pesos y generó 2,220 empleos. La obra tiene una longitud de 1.2 kilómetros y cuatro carriles de circulación.

De acuerdo con la Presidencia, beneficiará a más de 73 mil habitantes, con un ahorro de 30 minutos en el traslado. La Presidencia plantea que también facilitará el transporte de mercancías y fortalecerá la actividad comercial, artesanal e industrial de la región.

Sheinbaum ubicó el distribuidor entre las obras viales que su gobierno construye: “Es uno de los 402 puentes y distribuidores viales que estamos haciendo”, destacó.

Un día antes, recordó, el enlace fue con Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, agradeció a la Presidenta el respaldo para construir el distribuidor en Santa Ana Chiautempan y subrayó que se trata de un nodo neurálgico para el comercio del estado, reconocido por la producción y venta tradicional de sarapes, toallas y cobertores.

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