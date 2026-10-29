Concluye en CDMX encuentro de gestión cultural con 66 prácticas

Instituciones, especialistas y agentes culturales compartieron experiencias en el Centro Cultural de España en México y el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Seis personas posan en el escenario bajo la pantalla del encuentro iberoamericano de gestión cultural en la Ciudad de México

La Secretaría de Cultura desarrolló el encuentro con el IDARTES de Colombia, la SEGIB, la OEI, la CGLU y la UNESCO, y puso en diálogo 66 buenas prácticas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 29, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- Un total de 66 buenas prácticas de gestión artística y cultural se pusieron en diálogo durante tres jornadas, del 26 al 28 de octubre, en el II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de las Artes y la Cultura, +Artes +Culturas, que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México dio por concluido.

Del total, 10 son internacionales y proceden de 10 países, 47 son nacionales y nueve fueron impulsadas desde la propia Secretaría de Cultura.

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) y el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) fueron los espacios donde instituciones, especialistas y agentes culturales compartieron experiencias y aprendieron en comunidad.

La dependencia lo desarrolló a través de su Dirección General de Formación y Gestión Cultural.

En la colaboración participaron el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (IDARTES), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En la clausura, realizada en el CCEMx, la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucina Jiménez López, estuvo acompañada por Jorge Archundia López, de la SEGIB; María Claudia Parias y Nadie Neria Sosa, del IDARTES; y Alexandra Schjelderup, experta de la comisión de cultura del CGLU.

“Tejer redes es algo que se dice y sabe mejor cuando se hace. Creo que esta es la vocación del segundo Encuentro Iberoamericano que nos plantea que un siguiente tiempo renovado es posible”, expresó Jiménez López.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el conjunto de prácticas muestra la diversidad de contextos, saberes y formas de organización que enriquecen la gestión artística y cultural. El encuentro visibilizó los conocimientos que se generan desde los territorios, reconoció la contribución de las iniciativas culturales al ejercicio de los derechos culturales, la democracia cultural y el desarrollo sostenible, y planteó nuevos escenarios para la cooperación cultural.

“Si de algo estamos convencidos en este momento, y que es el espíritu con el que la Secretaría de Cultura asume este encuentro, es que haciéndolo es la única manera de sembrar futuros”, aseguró Jiménez López.

Con esta segunda edición, la dependencia plantea consolidar puentes de diálogo e intercambio entre iniciativas, instituciones y territorios, para que las buenas prácticas puedan generar aprendizajes compartidos y contribuir a nuevas formas de cooperación cultural en Iberoamérica.

Más información está disponible en la página oficial de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, formacionygestion.cultura.gob.mx, y en sus redes sociales.

mexico arte y cultura cdmx

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