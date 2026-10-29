Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- Un total de 66 buenas prácticas de gestión artística y cultural se pusieron en diálogo durante tres jornadas, del 26 al 28 de octubre, en el II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de las Artes y la Cultura, +Artes +Culturas, que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México dio por concluido.
Del total, 10 son internacionales y proceden de 10 países, 47 son nacionales y nueve fueron impulsadas desde la propia Secretaría de Cultura.
El Centro Cultural de España en México (CCEMx) y el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) fueron los espacios donde instituciones, especialistas y agentes culturales compartieron experiencias y aprendieron en comunidad.
La dependencia lo desarrolló a través de su Dirección General de Formación y Gestión Cultural.
En la colaboración participaron el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (IDARTES), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En la clausura, realizada en el CCEMx, la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucina Jiménez López, estuvo acompañada por Jorge Archundia López, de la SEGIB; María Claudia Parias y Nadie Neria Sosa, del IDARTES; y Alexandra Schjelderup, experta de la comisión de cultura del CGLU.
“Tejer redes es algo que se dice y sabe mejor cuando se hace. Creo que esta es la vocación del segundo Encuentro Iberoamericano que nos plantea que un siguiente tiempo renovado es posible”, expresó Jiménez López.
De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el conjunto de prácticas muestra la diversidad de contextos, saberes y formas de organización que enriquecen la gestión artística y cultural. El encuentro visibilizó los conocimientos que se generan desde los territorios, reconoció la contribución de las iniciativas culturales al ejercicio de los derechos culturales, la democracia cultural y el desarrollo sostenible, y planteó nuevos escenarios para la cooperación cultural.
“Si de algo estamos convencidos en este momento, y que es el espíritu con el que la Secretaría de Cultura asume este encuentro, es que haciéndolo es la única manera de sembrar futuros”, aseguró Jiménez López.
Con esta segunda edición, la dependencia plantea consolidar puentes de diálogo e intercambio entre iniciativas, instituciones y territorios, para que las buenas prácticas puedan generar aprendizajes compartidos y contribuir a nuevas formas de cooperación cultural en Iberoamérica.
Más información está disponible en la página oficial de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, formacionygestion.cultura.gob.mx, y en sus redes sociales.