México abrirá primer Museo Textil de pueblos indígenas en CDMX

El recinto ocupará la Casa del Marqués del Apartado, inmueble neoclásico del siglo XVIII ubicado frente al Templo Mayor.

Fachada de la Casa del Marqués del Apartado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sede del nuevo museo textil

Claudia Sheinbaum Pardo durante el anuncio del primer Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en conferencia matutina.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 30, 2026
Mariana Torres García

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México, 30 de marzo de 2026. — A finales de mayo abrirá sus puertas el primer Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un recinto con tres plantas de exposición y un acervo de 210 piezas permanentes dedicado a preservar el arte textil de las comunidades originarias del país.

El espacio se instalará en la Casa del Marqués del Apartado, edificio neoclásico situado frente al Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y contará además con salas interactivas, áreas de capacitación y espacios lúdicos.

El inmueble que albergará el museo fue diseñado por el arquitecto valenciano Manuel Tolsá entre 1795 y 1805, y bajo su patio central resguarda vestigios prehispánicos del antiguo recinto ceremonial de Tenochtitlan, incluida una escalinata mexica descubierta en 1901 por el arqueólogo Leopoldo Batres.

La reconversión del edificio a recinto museístico le da un segundo aire a un espacio que durante más de un siglo funcionó como sede de diversas dependencias gubernamentales.

Al momento de la redacción, la Secretaría de Cultura no precisó el monto específico de inversión destinado a la adecuación del inmueble para su nueva función.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el museo forma parte de un esfuerzo más amplio en materia cultural. De manera paralela, el gobierno federal destina 1,500 millones de pesos a la renovación de espacios educativos del INBAL y el INAH: 1,405 instalaciones del primer instituto y 220 del segundo han sido intervenidas hasta ahora.

Rehabilitación de escuelas de arte alcanza 1,405 espacios en el INBAL

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló el alcance del programa de renovación en las escuelas de educación artística. Entre los espacios atendidos figuran 118 salones de danza, 265 de música y 384 aulas académicas, además de trabajos de impermeabilización en 49 planteles.

La dependencia adquirió cerca de 23 mil instrumentos musicales, así como mobiliario y equipo de laboratorio.

En el INAH, la intervención abarcó 122 salones, 13 laboratorios y una bodega especializada para resguardo de acervos, precisó la funcionaria.

Joel Omar Vázquez Herrera, director general del INAH, señaló que los 380 millones de pesos destinados a zonas arqueológicas y museos benefician a 12 estados con trabajos en 46 sitios arqueológicos, 12 museos y 12 juegos de pelota.

El programa registra un avance del 46% y busca mejorar la experiencia de los visitantes en los recintos patrimoniales del país.

¿Qué ofrecerá el Museo Textil de los Pueblos Indígenas?

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, precisó que el recinto incluirá cafetería y restaurante, sala de exposiciones temporales, un espacio lúdico y una sala interactiva, además de bodega y salón de usos múltiples.

El museo se construye en colaboración directa con comunidades de diversos estados, cuyos artesanos participan en el diseño y contenido de las exhibiciones.

gobierno claudia sheinbaum arte y cultura

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